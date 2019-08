Nur vordergründig klingt diese Nachricht wie so viele, seit Donald Trump Präsident geworden ist: Nachdem China vergangene Woche neue Zölle auf US-Waren im Einfuhrwert von 75 Milliarden Dollar erlassen hatte, erhöhte Donald Trump nicht nur Zölle auf chinesische Importe. In einem Tweet "befahl" er US-Unternehmen zudem, China zu verlassen. Beim G7-Treffen nun erklärte Trump, es werde bald einen Deal mit China geben.

Doch was in dieser bereits ein Jahr währenden Nachrichtenschleife über Strafzollerhöhungen in Vergessenheit gerät, ist deren Ursache: Donald Trump hat versprochen, die Jobs in der Industrieproduktion in die USA zurückzuholen, vor allem in der Stahlbranche. Um es einzulösen, führte der Präsident im März vergangenen Jahres Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl ein. Neben China trafen sie auch Handelspartner wie Südkorea, Japan und Deutschland. Und tatsächlich: Der Anteil an Importstahl ging zurück, Unternehmen wie US Steel kündigten an, stillgelegte Hochöfen wieder anzuwerfen. Der Konzern wolle sogar sechs neue Werke bauen, behauptete der Präsident.

Tatsächlich fällt der Tweet über neue Strafzölle nun zusammen mit Nachrichten, die eine andere Geschichte erzählen: US Steel hat im August angekündigt, Werke einzumotten und noch im September bis zu 200 Mitarbeiter in Michigan zu entlassen. Zuvor hatte das Unternehmen bereits die Stilllegung von Hochöfen und 150 Entlassungen in Indiana bekannt gegeben. Über die vom Präsidenten angekündigten angeblichen neuen Werke schweigt man bei US Steel. Auch der Konkurrent ArcelorMittal plant, ein Weißblechwerk in West Virginia zu schließen.

Anders als von Trump dargestellt, verschlechtert sich die Lage der Branche seit Monaten. Der Preis für diverse Stahlsorten ist gefallen. Die Aktienkurse der Stahlkocher sind ebenfalls eingebrochen. Die Auslastung der Produktionskapazitäten liegt laut dem Branchenverband American Iron & Steel Association bei unter 80 Prozent, und die Zahl der Beschäftigten fiel leicht auf 145.000.

Damit setzt sich ein Trend fort, der lange vor Trumps Präsidentschaft begonnen hat: Noch 2014 beschäftigte die Branche 14.000 Mitarbeiter mehr. Einer der Gründe für die aktuelle Krise ist die schwächere Nachfrage durch die Autobauer und Hersteller von Bau- und Landmaschinen – die selbst unter den Folgen von Trumps Handelsstreit leiden. China erhebt nun 40 Prozent Strafzölle auf US-Autos. Farmer, die Abnehmer von Landmaschinen, wiederum sind auf Soja und Mais sitzen geblieben, weil die Chinesen nun in anderen Ländern wie Brasilien einkaufen.

Zudem sind die USA weiterhin der mit Abstand größte Importeur von Stahl, 27 Prozent des Bedarfs kommen aus dem Ausland. Mit fast 20 Prozent liefert Brasilien den größten Teil der US-Importe, gefolgt von Kanada und Mexiko. Beide Länder hat Trump im Rahmen seines neuen Freihandelsabkommens wieder von den Stahl- und Aluminiumzöllen ausgenommen. Seit 2009 übersteigt der Bedarf die Produktion. Doch trotz der neuen Zölle lohnt es sich für die US-Hersteller nicht, ihre Kapazitäten auszubauen. US Steel begründete die anstehenden Werkstilllegungen und Entlassungen mit nach wie vor zu billigen Importen.

Welthandel - Warum gibt es Handelskonflikte? Der Handelsstreit zwischen USA und China, den weltweit größten Volkswirtschaften, ist immer noch nicht beigelegt. Das Video erklärt den Auslöser und mögliche Folgen. © Foto: Liza Arbeiter

Importzölle sind ohnehin keine Garantie für den Schutz heimischer Jobs. An der Schuhindustrie lässt sich das schön beobachten. Dort gelten bereits seit 1930 hohe Einfuhrzölle auf Importe. Die amerikanischen Einzelhändler zahlten bisher über drei Milliarden Dollar jährlich an Schuh-Zöllen an den Fiskus. Stoff-Turnschuhe wie die bekannten Vans Sneakers, die mehrheitlich in Asien gefertigt werden, etwa belastete der Zoll bereits vor Trumps Handelsstreit mit einer Einfuhrabgabe von 68,5 Prozent. Derlei hat jedoch den Exodus der Produzenten nach Asien nicht aufhalten können. Heute kommen 98 Prozent der Schuhe, die in den USA verkauft werden, aus dem Ausland. Drei Viertel davon stammen aus China. Die verbleibenden US-Fabriken sind meist kleine Nischenbetriebe. Versuche, die US-Produktion wieder zu beleben, scheitern an einem Mangel an Fachkräften und Zulieferern. Zwar experimentieren etwa Adidas und Nike mit automatisierter Produktion, doch Roboter sind für viele Prozesse – noch – zu wenig anpassungsfähig.

In den vergangenen Jahren hat die Branche die Produktion nach Vietnam verlagert, um in den Genuss eines von Obama ausgehandelten Freihandelsabkommens zu kommen. Die Teilnahme der USA daran hat Trump 2017 abgesagt. Doch nun profitiert Vietnam, inzwischen der zweitgrößte Produzent, vom Streit mit China.

Statt, wie von Trump erhofft, mit seiner Handelspolitik Arbeitsplätze in den USA zu schaffen, werden die von ihm ab Dezember mit zusätzlichen Zöllen belegten Güter wie Spielwaren, Kleidung und Schuhe wohl weiter in Asien produziert werden. Und ihr Preis wird steigen: 170 Markenhersteller von Schuhen warnten den Präsidenten bereits im Mai in einem Brief vor zusätzlichen Kosten für die Käufer in Höhe von sieben Milliarden Dollar jährlich.