Die Brände im brasilianischen Regenwald sind eine Katastrophe für die ganze Welt. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro jedoch verbittet sich jede Einmischung von außen. Die G7-Länder wollen ihm Geld für die Brandbekämpfung überweisen? Das sei "Kolonialismus".

Hat er da wirklich nur unrecht? Oder darf man, soll man sich einmischen? Und wenn ja: wer und wie?

Nicht allein, dass die Waldbrände Kohlendioxid (CO₂) in die Atmosphäre schleudern und mit ihm Methan, Lachgas sowie andere klimaschädliche Substanzen. Das Feuer, das unzählige Bäume und andere Pflanzen dahinrafft, vernichtet mit ihnen auch deren natürliche Kapazität zur Bindung von Kohlendioxid. Es schädigt damit den globalen CO₂-Haushalt und folglich das Weltklima. Wahrscheinlich für Jahrzehnte, möglicherweise auf unabsehbare Zeit.

Wenn Brasiliens Regenwald brennt, und er tut es nicht zum ersten Mal, ist das daher eine Tragödie für die gesamte Menschheit. Darf ein brasilianischer Staatspräsident angesichts dessen sagen, das gehe nur sein Land etwas an? Darf er so handeln, als sei ihm diese Umweltkatastrophe egal?

Nach brasilianischem Recht dürfte er es nicht. Die Verfassung Brasiliens ist ausgesprochen umweltfreundlich, sie räumt auch den angestammten indigenen Gruppen weitgehende Rechte ein. Nur leider stellt sich Bolsonaro über das Recht. Viele seiner Anweisungen an die Exekutive halten sich nicht an die Vorschriften, und seine Rhetorik verachtet sie.

"Erst nannten sie mich Hauptmann Kettensäge", kokettierte der Staatschef vergangene Woche vor Journalisten in halb beleidigtem Ton, "jetzt bin ich Kaiser Nero, der den Amazonaswald in Flammen steckt." Schon im Wahlkampf des vergangenen Jahres hatte Bolsonaro den Angriff auf den Amazonas zu seinem Thema gemacht: Er wolle die landwirtschaftlichen Nutzflächen ausweiten, sagte er, sprach wohlwollend über Goldsucher im Amazonasraum und gelobte, dass unter einem Präsidenten Bolsonaro "kein weiterer Zentimeter Indianergebiet" mehr zugelassen würde. In Brasilien weiß man, dass Schutzgebiete für indigene Völker ein wirksamer Schutz gegen Landspekulanten sind. Viele Urvölker wehren sich notfalls gewaltsam gegen Eindringlinge. Große unberührte Waldgebiete findet man heute vor allem in ihren Reservaten.

1/12 Ein Brand nahe der Gemeinde Candeias do Jamari im nordwestlichen Bundesstaat Rondônia © Victor Moriyama/​Greenpeace Brazil/​Handout/​dpa 2/12 Ein Brand bei Porto Velho, 24. August © Ueslei Marcelino/​Reuters 3/12 Brandbekämpfer im Jacundá-Nationalpark in Rondônia (25. August) © Eraldo Peres/​AP/​dpa 4/12 Luftaufnahme eines Feuers im Amazonasregenwald in der Region Candeias do Jamari nahe Porto Velho, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Rondônia (25. August) © Victor Moriyama/​Getty Images 5/12 Luftaufnahme aus der Region Candeias do Jamari nahe Porto Velho © Victor Moriyama/​Getty Images 6/12 Brennender Regenwald bei Novo Progresso im Bundesstaat Pará im Norden Brasiliens © Joao Laet/​AFP/​Getty Images 7/12 Im Amazonasgebiet bei Abuna (Rondônia, 24. August) © Carl de Souza/​AFP/​Getty Images 8/12 Verbrannter Regenwald vor der Stadt Boca do Acre im Bundestaaat Amazonas im Nordwesten Brasiliens (24. August) © Lula Sampaio/​AFP/​Getty Images 9/12 Bei Boca do Acre © Bruno Kelly/​Reuters 10/12 In Porto Velho © Ueslei Marcelino/​Reuters 11/12 Im Hintergrund brennt die Farm, auf der dieser Brasilianer arbeitet: Im Landkreis Nova Santa Helena im Bundesstaat Mato Grosso (Zentralbrasilien). © Joao Laet/​AFP/​Getty Images 12/12 Protest gegen die Zerstörung des Regenwaldes: Ein Aktivist am Strand von Ipanema in Rio de Janeiro, 25. August © Mauro Pimentel/​AFP/​Getty Images

Per Dekret hatte Bolsonaro zu Beginn seiner Amtszeit angeordnet: Landbesitzer sollten offen Waffen tragen dürfen, um damit ihre Ländereien vor Eindringlingen zu schützen. Gemeint waren indigene oder andere traditionelle Volksgruppen, die ihren eigenen Lebensraum verteidigen; dabei sind die Eindringlinge dort in Wahrheit die brandschatzenden Landwirte. Das Dekret wurde inzwischen von Gerichten kassiert. Gegen andere Regierungsentscheidungen laufen Verfahren. Doch was kümmert’s den Präsidenten? Mehrfach hat er angekündigt, dass er ein Savannengebiet nordöstlich des Amazonaswalds, die Raposa Serra do Sol, den dort lebenden Indianern abnehmen und stattdessen Bergbauunternehmer auf die Suche nach Rohstoffen dorthin schicken will. Das ist nach heutiger Gesetzeslage unmöglich.

Aber Bolsonaro weiß: All diese Vorgänge verschlingen Zeit, halten die Opposition beschäftigt, und die Leute in den quasi-gesetzlosen Gebieten legen schon mal los und schaffen Fakten. Mineraliensucher dringen in die Raposa Serra do Sol ein, Holzfäller und Viehwirte werfen die Kettensägen an oder stecken den Wald in Brand.

Vielleicht kann das Nachbarschaftsrecht helfen, das Klima zu schützen

Und doch könnte es so kommen, dass sich in solchen Fällen allmählich internationale Gegenwehr formiert. Denn die enge Interpretation der nationalen Souveränität à la Bolsonaro ("unser Wald") gerät völkerrechtlich und politisch in die Kritik.