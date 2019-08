Es ist immer das Gleiche", sagt Gilvan Tenharim am Telefon, "am Ende kann niemand nachweisen, wer schuld war." Der junge Häuptling ist ein Dorfchef der Tenharim. Das ist eine indigene Volksgruppe mit etwa 1000 Angehörigen, die mitten in einem der größten Brand- und Abholzungsgebiete am Amazonas lebt. Durch ihren Lebensraum wurde Anfang der Siebzigerjahre mit viel Gewalt die Durchfahrtstraße "Transamazonica" getrieben, und seither reißen die Konflikte nicht ab: Holzfäller, Wilderer und Goldsucher dringen in das Gebiet ein, und die Tenharim wehren sich. Über die Jahre gab es etliche Tote auf beiden Seiten.

Und es brannte, immer wieder. Mal war ein Unfall schuld, mal wollte irgendwer ein Stück Urwald mithilfe des Feuers roden. Doch außer Kontrolle waren die Brände noch nie geraten, so wie jetzt. "Solche riesigen Feuer hat es hier früher nicht gegeben", sagt ein anderer Anführer des Volkes, der an diesem Vormittag erschöpft von einer Reise ins Dorf zurückkehrt. Antonio Enésio Tenharim hat sich in den vergangenen Tagen bis zum Brandherd durchgeschlagen. Das Tenharim-Volk hat 29 Männer an die Front des Brandes entsandt, sie arbeiten mit den sechs Feuerwehrleuten der Regionalverwaltung zusammen. Die Umweltbehörde hat Luftunterstützung versprochen, man wolle Wasser abwerfen, aber bisher ist das nicht geschehen.

Die Arbeit der Feuerwehrleute ist hart. Sie können eigentlich nur nachts arbeiten, wenn es im Amazonaswald schlagartig kühler und feuchter wird; tagsüber ist es zu heiß, näher als 30 Meter kommt keiner an das lodernde Feuer heran.

Die Tenharim hoffen, dass Brandschneisen gelegt werden können, damit es im September nicht erst recht schlimm ausgeht. Der kommende Monat wird erfahrungsgemäß noch heißer und trockener ausfallen als der August, "und deswegen machen sich hier alle Sorgen", sagt Gilvan Tenharim.

Schon jetzt hat das Feuer beinahe einen historischen, rituellen Ort der Tenharim erreicht, den Kastanienhain vom Guten Wasser ("Castanhal do Água Boa"), den Gilvans Familie einmal im Jahr zur Erntezeit besucht.

Wer das Feuer gelegt hat? Die Tenharim wollen ungern darüber sprechen. Doch in dem Teil ihres Reservats, aus dem jetzt das Feuer kam – ihr ganzes Gebiet hat ungefähr die Ausmaße von Schleswig-Holstein – gibt es schon seit Monaten Konflikte mit neu angekommenen Rinderzüchtern. Die haben bereits kleinere Herden die Straße entlang getrieben; die Tenharim befürchten, dass die Rinderzüchter sich auf ihrem Land niederlassen wollen.

In den Siedlungen rings um das Reservat hegen die Leute einen wahren Hass auf die Tenharim. Sie sprechen über "diese Indios", die ihrer Meinung nach Schmarotzer sind, die wahre Arbeit nicht kennen und in den Tag hineinleben. "Wozu braucht eine Handvoll Indios so viel Land?", heißt es dort. Die feindliche Stimmung wird von den lokalen Viehwirten und anderen Grundbesitzern angeheizt – sie würden die Indianer gerne loswerden und Landwirtschaft auf deren Gebiet betreiben. Zumal die meisten Bewohner der Holzfällersiedlungen selbst kaum genug zum Überleben haben. Ein einfacher Holzfäller, Viehhirt oder Hilfsarbeiter verdient nicht viel, er ist auf Tagelohnarbeit angewiesen.

Es gibt bloß immer weniger zu tun. Rings um das Indianerreservat werden die Bäume knapp. Doch seit Bolsonaro an der Macht ist, glauben dort viele, dass jetzt ihre Stunde gekommen ist.

"Diese Viehwirte, die uns nun Probleme bereiten, sind Neuankömmlinge, wir hatten sie vorher hier nicht gesehen", sagt Antonio Enésio Tenharim. "Wir können die Ursache des Brandes nicht festnageln, aber es hat alles zu tun mit diesen Viehwirten." Und er fügt hinzu: "Und es hat auch zu tun mit der jetzigen Regierung, die die Bevölkerung anstiftet."