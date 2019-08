Robert Marschall ist zu spät gekommen. "Wir hätten früher anfangen sollen", sagt der 53-Jährige vor dem Bahnhof Tullnerfeld, einer Pendler-Abfertigungsstation im niederösterreichischen Nichts. Die Züge nach Wien oder St. Pölten nehmen die Menschen hier morgens auf und spucken sie abends wieder aus. Gemeinsam mit einem Kollegen steht Marschall seit sieben Uhr hier, um Passanten Formulare in die Hand zu drücken. Jetzt, nur eine Stunde später, ist der Strom schon wieder abgerissen.

Marschall ist der Chef der EU-Austrittspartei. Die fällt unter das, was man gerne Kleinstparteien nennt und auf Wahlgrafiken unter "Sonstige" subsumiert wird. Von ihnen gibt es eine ganze Menge, vom Ein-Mann-Betrieb bis zur losen Gruppierung, von bekannteren wie der Christlichen Partei Österreich (CPÖ) und Roland Düringers Liste Gilt bis zu Exoten wie Argus, der Kinder- und Menschenrechtspartei. Inhaltlich verbindet sie wenig, aber sie stehen vor denselben Problemen. Sie müssen Unterstützungserklärungen sammeln, um auf dem Wahlzettel zu stehen. Sie haben keinen Zugriff auf die Parteienförderung und keine Posten zu verteilen, um mögliche Mitglieder bei Laune zu halten. Und doch stehen sie vor Wahlen motiviert auf der Straße. Wie an diesem Morgen am Bahnhof Tullnerfeld.

Robert Marschall lächelt, es läuft nicht so schlecht, auch wenn er besser schon um sechs Uhr früh begonnen hätte. Viele Menschen nehmen die Zettel im Vorbeigehen entgegen, ein Mann mit Semmeln und Milch unterm Arm bleibt sogar stehen, um über die EU zu schimpfen. Doch ein ausgeteilter Zettel ist noch kein ausgefülltes Formular. Und blickt man am Ende der morgendlichen Stoßzeit in die Mistkübel des Bahnhofs, liegen viele der weißen DIN-A4-Zettel darin. Zwei Wochen später wird feststehen, dass es bei dieser Wahl für die EU-Austrittspartei, die als Teil der Wahlplattform ÖXIT antreten wollte, nicht für einen Platz auf den Stimmzetteln reichen wird.

15 Kleinstparteien und Wahlgruppen haben sich seit dem 9. Juli vier Wochen lang bemüht, genug Unterstützungserklärungen einzusammeln, um bei der Nationalratswahl antreten zu können. Wer nicht die Unterschrift von drei Abgeordneten hat, kommt daran nicht vorbei. Geschafft haben es die linken Parteien Der Wandel und die KPÖ sowie – zugegebenermaßen ein Sonderfall – die Grünen. Darüber hinaus gibt es noch fünf Parteien, welche die erforderlichen Unterschriften nur in einzelnen Bundesländern sammeln konnten, etwa die Bierpartei in Wien, ein Spaßprojekt der Band Turbobier. Damit stehen Ende September in jedem Bundesland mindestens acht Parteien auf dem Wahlzettel.

Viele davon werden es wohl nicht in den Nationalrat schaffen. Damit sind sie in guter Gesellschaft. Bei den 22 Nationalratswahlen in der Zweiten Republik traten bislang 81 Parteien an, nur zehn davon wurden auch mindestens einmal ins Parlament gewählt. Manche der politischen Zwerge versuchen es trotz ihrer Erfolglosigkeit immer wieder, wenn auch vergeblich. Was motiviert sie dennoch? Oder noch direkter gefragt: Warum tut man sich das dann an?

Die Aktivisten von Kleinstparteien, das merkt man in Gesprächen, sind fast immer Überzeugungstäter. Vermutlich noch im stärkeren Ausmaß als bei den größeren, etablierten Parteien. Viele der Gruppierungen sind single issue-Parteien oder haben zumindest ein starkes Thema, das sie im Parteienspektrum nicht ausreichend vertreten sehen. "In Umfragen wollen fast 30 Prozent der Österreicher den Austritt aus der EU, aber keine Parlamentspartei fordert das", behauptet Marschall. Die Zahlen sind nicht akkurat, aber er hat einen Punkt.

Heuer räumen Meinungsforscher den Kleinstparteien nur minimale Chancen ein

Das hat zur Folge, dass Kleinparteien zu Extremen neigen. Zum einen gilt das für die Inhalte: Wer die ÖVP nicht wählt, weil sie ihm nicht christlich genug ist, der steht bei diesem Thema eher am äußeren Rand. Zum anderen gilt das oft auch für ihre Vertreter. Robert Marschall tritt seit 2013 bei fast jeder Wahl an und hat – unabhängig von den Erfolgsaussichten – zahlreiche Wahlanfechtungen und Volksbegehren initiiert. 2016 warf er ein Kamerateam des ORF aus seiner Pressekonferenz, weil er sich ungerecht behandelt fühlte.

Selbst wenn sie kaum Chancen haben: Der Wahlkampf ist für die Kleinstparteien wichtig. Er ist meist die einzige Möglichkeit, mit ihren Themen zumindest kurz zu den Medien vorzudringen. Die Spitzenkandidaten von Wandel und KPÖ waren zuletzt zu Gast in der ZiB 2, wenn auch nur gemeinsam. Zehn Minuten im Scheinwerferlicht, das hält die Moral hoch. Ebenso wie Achtungserfolge, ob bei Wahlen oder außerparlamentarischen Aktivitäten. Bei der EU-Austrittspartei waren das die 2,8 Prozent bei der EU-Wahl 2014, bei der Christlichen Partei das Volksbegehren gegen ORF-Gebühren, das 2018 ohne größere mediale Unterstützung 320.239 Unterzeichner anlockte.

Es gibt durchaus Konstellationen, die den Parlamentseinzug von neuen Parteien begünstigen. Wenn Menschen auf der Suche nach Alternativen sind, so wie 2013, als die Neos und das das Team Stronach in den Nationalrat einzogen. Heuer räumen Meinungsforscher den Kleinstparteien hingegen nur minimale Chancen ein. Die Wahl sei angesichts des Ibiza-Videos "im besonderen Maße eine Richtungsentscheidung", sagte der Meinungsforscher Peter Hajek der Apa. Es gehe sehr stark um den Koalitionspartner der ÖVP und damit um einen zukünftigen Kurs. Anders gesagt: Kleinparteien können im besten Fall in den Raum vorstoßen, den die großen Tiere offen lassen.