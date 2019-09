Einen Stärkeren herauszufordern, das kennt Frank Blin aus der Familie. Sein Vater Jürgen war Fleischermeister und Profiboxer, er trat 1971 in Barcelona gegen Muhammad Ali in den Ring und hielt sieben Runden durch, was nur den Zähesten gelang.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden