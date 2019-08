Immer noch steigen Rauchsäulen über dem Amazonas auf – ein Desaster für die im Urwald lebende indigene Bevölkerung, für das globale Klima und die Tiere in einem der artenreichsten Biotope der Welt.

Aber es geht hier noch um etwas anderes. Der Qualm der Brandrodungen, den man aus dem All sehen kann, zeigt drastisch das zentrale Dilemma der internationalen Politik: Die Welt hat es mit Problemen zu tun, die die Reichweite nationaler Souveränität übersteigen. Wenn der Regenwald am Amazonas entscheidend für das Weltklima ist, kann keine Regierung allein über ihn verfügen. Man brauchte also dringend mehr Kooperation. Und doch lebt derzeit überall in der Welt der Nationalismus wieder auf.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro verkörpert diesen Geist auf besonders krasse Weise. Als Beschöniger der Militärdiktatur, als stolzer Homophober, als Freund der Agrarlobby bietet er das ideale Feindbild für alle, denen an Bürgerrechten und Umweltschutz gelegen ist. Mit dem Regenwald, so sieht er es, kann Brasilien machen, was es will.

Der französische Präsident Emmanuel Macron bezog als Gastgeber beim G7-Treffen die Gegenposition, indem er den Urwald "unser Gemeingut" und die Brände eine "globale Katastrophe" nannte. Bolsonaro witterte darin eine "koloniale Mentalität". Und drehte dann doch bei. Derselbe Mann, der die Feuer erst geleugnet, dann dreist behauptet hatte, Umweltschützer hätten sie gelegt, schickt nun das Militär in die Region und gelobt, das auch nach brasilianischen Gesetzen illegale Brandroden zu verfolgen.

Zweifel sind angebracht, wie ernst er es meint. 20 Millionen Dollar Soforthilfe von den G7-Staaten lehnte Bolsonaro ab. Trotzdem: Seine Wende zeigt, dass Europa in der neuen Weltordnung der rauen, lauten Männer sehr wohl mitspielen kann. Es reicht nicht, die falsche Politik der Autoritären nur zu rezensieren. Man muss sich weder von der Macht der anderen noch von der vermeintlichen eigenen Ohnmacht lähmen lassen. Da geht mehr.

Dafür steht die zweite Initiative des französischen Präsidenten beim Treffen der mächtigsten westlichen Staaten. Er ließ überraschend den iranischen Außenminister einfliegen. Der US-Präsident schien überrumpelt, behauptete aber, jederzeit informiert gewesen zu sein. Am Ende war gar von einem möglichen Treffen Trumps mit Präsident Ruhani die Rede und von Krediten an den Iran, falls das Land sich als "guter Spieler" zeige. Noch eine Wende.

Es stimmt: Bei Trumps notorischer Inkonsistenz kann das alles morgen schon Makulatur sein. Auch der iranische Präsident zeigte sich in seiner ersten Reaktion zurückhaltend. Und doch hat Macron mit einer Mischung aus Schmeichelei und Frechheit den Raum für diplomatische Lösungen in zwei großen Weltkonflikten geöffnet.

Der deutschen Bundesregierung kann das nur recht sein. Warum bloß traut sie sich selbst nicht, dergleichen zu tun? Sie wirkt merkwürdig verzagt, wenn es gilt, die europäische Macht zur Rettung des Regenwalds einzusetzen. Entscheidend sind dabei die Drohungen europäischer Politiker, das unterschriftsreife Freihandelsabkommen der EU mit den Mercosur-Staaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay) nicht zu ratifizieren, solange "die brasilianische Regierung die Zerstörung der grünen Lunge des Planeten erlaubt" (so Ratspräsident Donald Tusk).

Die Bundesregierung sieht das als unzulässige "Politisierung" der Wirtschaft. Angela Merkel will das Abkommen darum nicht infrage stellen. Das ist ein Fehler: Das Handelsabkommen von der Schonung der Urwälder abhängig zu machen ist eben kein Missbrauch eines vermeintlich unpolitischen Vertrags. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind ja bereits ein Kern des Abkommens.

Die EU mag politisch und militärisch keine Großmacht sein. Aber als größter Binnenmarkt verfügt sie über mehr Einfluss, als sie wahrhaben will – durch Handelspolitik.

Diese Macht sollte sie ohne Scheu einsetzen – gegen Trumps Erpressung, gegen Chinas Wettbewerbsverzerrung, vor allem aber gegen die Zerstörung der gemeinsamen Lebensgrundlagen wie jetzt im Amazonas.