Man käme nicht darauf, wenn man die neue bunte Welt der Mobilität in der Hamburger Innenstadt auf sich wirken lässt. Aber all die vielfarbenen Elektroroller, die golden lackierten Kleinbusse von Moia, die neuen Smartphone-Fahrdienste und sogar die futuristischen führerlosen Busse sind womöglich Ausdruck einer besonderen Rückständigkeit. Warum tauchen sie im Jahr 2019 so plötzlich auf, könnte man fragen. Aber die Frage ist wohl eher: Warum erst jetzt?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden