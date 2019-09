Dass man zusammengehört, kann man durch Gesten zeigen: eine Hand auf der Schulter, ein Blick. Manchmal reicht schon die Farbe der Hosen, um zu zeigen, dass zwei Menschen zusammengehören. In diesem Fall ist es das Dunkelgrau der Funktionshosen, die Gregor Gysi und Bodo Ramelow tragen, auf einem Parkplatz in Thüringen, dazu die passenden Wanderschuhe. Man sieht, sie sind ein Team.

Wenn zwei Regionen zusammengehören oder es gerne würden, dann reichen Farben nicht aus. Worte und Gesten auch nicht. Man kann sich ein gemeinsames Wappen suchen, Reden halten, eine Hymne schreiben. Symbolik ist wichtig, aber sie bedeutet nichts, wenn nichts entsteht, was man anfassen kann.

Und so wandern an diesem Montagmorgen der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gregor Gysi gemeinsam durch die Hölle. So hat Ramelow diesen Termin genannt: "Wanderung mit Gysi durchs Höllental", eine Veranstaltung der Linken im Saale-Orla-Kreis. Ramelow will wiedergewählt werden, von der Wanderung verspricht er sich einen Schub im Wahlkampf. Begleitet werden die beiden von Vereinsmitgliedern, Lokalpolitikern und Rentnern. Sie versprechen sich von der Wanderung etwas Praktisches, nämlich eine neue Zugverbindung zwischen Bayern und Thüringen.

Das mit der Hölle ist natürlich ein Kalauer, aber er funktioniert, weil es um den Ort Hölle in Bayern geht und um das angrenzende Tal, das sich von Bayern nach Thüringen erstreckt. Durch das Höllental verliefen früher Schienen, auf denen Züge Holz transportierten, von Süden nach Norden, von Bayern nach Thüringen, wo eine Papierfabrik steht, der wichtigste Arbeitgeber im Umkreis. Die Regionen gehörten zusammen. Nach der Teilung Deutschlands wurde der Norden des Höllentals zum Osten und der Süden zum Westen. Die Schienen wurden abgebaut, die Regionen getrennt, Grenztürme aufgestellt.

Während Ramelow von der "größten Talsperre und dem größten Pumpspeicherkraftwerk in Deutschland" erzählt, zeigt Gysi auf die Selbitz. Er ruft: "Bodo, ich sehe eine Forelle!" Die könne man mit der Hand fangen, erwidert Ramelow, "man muss von hinten entlangstreichen und sie dann bei den Kiemen packen".

Nach der Wende baute man Straßen zwischen Ost und West, keine Schienen. Deshalb fahren täglich 300 Lastwagen durch die angrenzenden Dörfer. Sie transportieren Holz zur Papierfabrik. Die Lastwagen sind laut, sie stinken, sie stören die Ruhe. Außerdem, sagt ein Wanderer, müsse man doch ans Klima denken. Das Klima ist allgegenwärtig an diesem Tag, als Nachsatz, als zweiter Gedanke, als das Argument, das nun wirklich alle von der Zugstrecke überzeugen soll. Auch Ministerpräsident Markus Söder, der die Gleise auf der bayerischen Seite des Tals genehmigen müsste.

Auf einer Stahlbrücke macht Ramelow einen großen Schritt, als spielte er Pantomime. "Hier war die Grenze", sagt er und grinst. "Bis der Ralf das Tor aufgemacht hat." Ralf Kalich bewachte die Grenze zwischen Bayern und Thüringen – weil er musste. Heute ist er Landtagsmitglied der Linken.