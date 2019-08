Die Situation ist paradox: Die Deutschen lieben ihren Wald, weil sie seit Tacitus mit ihm identifiziert worden sind. Andererseits schämen sie sich ihrer Waldliebe, weil sie nicht typisch deutsch sein wollen. Die Skrupel sollten wir ablegen und das ungute Gefühl nicht am Wald austragen, der aufgrund welcher Ideologien auch immer noch ein Drittel des Landes bedeckt. Denn er wird von allen gebraucht, auch jenseits der Grenzen. Mao Zedong sorgte mit dem "Großen Sprung" in wenigen Jahren dafür, dass große Teile Chinas verheizt wurden, offiziell zum Zwecke der Industrialisierung, de facto, um das aus bäuerlicher Subsistenzwirtschaft gerissene Volk vor dem Erfrieren zu bewahren. Der technokratische Geist ist auch an deutschen Wäldern nicht spurlos vorübergegangen. Das undurchdringliche Dickicht namens Germanien, das Tacitus lange vor den Nazis zwecks Demütigung römischer Dekadenz mit moralischen Qualitäten wie Keuschheit, Arglosigkeit, Genügsamkeit und natürlichem Adel in Verbindung brachte, war schon im 16. Jahrhundert, zu Albrecht Altdorfers Zeiten, nur mehr ein malerisch evozierter Mythos.

