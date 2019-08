Sie stehen in den Wäldern von Südkorea, am Baikalsee in Ostsibirien, am Golf von Alaska, sogar in einem Indianerreservat im Mittleren Westen der USA. Egal, in welche Richtung man von Deutschland aus aufbricht, fast überall auf der Welt wird man fündig. Ein deutsches Bildungsprodukt ist zum internationalen Exportschlager geworden: die Waldorfschule.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden