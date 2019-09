Da sitzt er, tief vergraben in einem Sessel einer Berliner Agentur in Prenzlauer Berg. Adam Green, der Wuschelhaar-Weirdo mit den großen Augen und dem Ausnahme-Bariton, der zu Beginn der Nullerjahre mit zotigen Texten wie "There’s no wrong way to fuck a girl with no legs / Just tell her you love her as she’s crawlin’ away" die Herzen der "Neon"-Generation im Sturm erobert hat. Auch ein Suhrkamp-Büchlein mit Gedichten gab der 38-jährige New Yorker schon heraus. Nun spricht er über sein neues Album "Engine of Paradise", das am 6. September erscheint und mit seinen plüschigen Streicher-Arrangements an den Erfolg der frühen Alben anknüpft. Zusätzlich erscheint eine Graphic Novel mit dem Titel "War and Paradise".

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden