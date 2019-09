Am Lido di Venezia, wo man bei unfassbarer Schwüle ins Kino geht, wo die bleiern daliegende Adria die Rufe der Fans am roten Teppich aufsaugt, wo italienische Familien am Strand Limonadensorten trinken, die man ausgestorben wähnte, und wo sich die Hand, die eigentlich diesen Artikel schreiben sollte, nach der Begegnung mit einer Qualle in einen Streuselkuchen verwandelt hat, fragt man sich umso verwunderter, wie es manchen Filmen gelingen kann, sich im Gedächtnis einzunisten. Liegt es an jener schwer zu fassenden Mischung aus Eindrücken, Lichtstimmungen und in der Erinnerung zusammenschmelzenden Bild- und Tonsplittern, die man die Textur eines Films nennen kann?

Der schalltote Weltraum, die abgenutzten Oberflächen einer seit Jahrzehnten vor dem Planeten Neptun schwebenden Raumstation in dem Science-Fiction-Film Ad Astra – und ein unendlich verloren wirkender Astronaut, gespielt von Brad Pitt.

Hupen, Chaos, Müllberge in den Straßen von New York, die ratternde, mit Graffiti bedeckte Subway – und Joaquin Phoenix, der in dem Film Joker seinen Mund mit den Fingern brutal zum Clownslachen verzerrt.

Abgehängte Fenster, knarrende Dielen, die staubigen Räume des französischen Geheimdienstes in dem Historienfilm J’accuse – und Jean Dujardin als Major, der versucht, Haltung im Haltlosen zu bewahren.

Diese Filme von James Gray, Todd Phillips und Roman Polanski laufen im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig. Der erste spielt in einer fernen Zukunft, der zweite in den dystopischen Achtzigerjahren, der dritte beginnt 1894 in Paris. Brad Pitt, Joaquin Phoenix und Jean Dujardin spielen Männer, die nur ihre Arbeit machen wollen: Einer will den Weltraum erkunden, einer will die Welt zum Lachen bringen, einer will die Welt aufklären. Alle drei lösen sich innerlich von ihrer Umgebung, werden zu jenen Fremdkörpern, die sie immer schon waren. Alle drei Filme sind eindrückliche Studien der Einsamkeit.

Reise zum Kern einer Heldenpsyche

Ad Astra ist eine Reise in die kalte Weite des Weltalls und zum Kern einer Heldenpsyche, die sich nach und nach auflöst: Der Astronaut Roy McBride (Pitt) soll zum Planeten Neptun reisen, wo sein Vater vor 16 Jahren während einer Forschungsmission spurlos verschwand. Die erste Etappe führt ihn zum Mond, den die Menschen inzwischen in eine Shoppingmall verwandelt haben – inklusive DHL-Station und Pamela-Anderson-hafter Rezeptionistin. Die nächste Station ist der Mars, wo der Astronaut erfährt, dass sein Vater beim übereifrigen Einsatz die rebellierende Crew umgebracht hat. Im letzten Teil reist Roy monatelang durch die Stille des Alls, man hört seine inneren Monologe: Er sinniert über Männerbilder und Selbstbilder, über stures Funktionieren, über seine Unfähigkeit, sich zu öffnen. Man hätte Ad Astra auch Apocalypse Then nennen können: Ein Weltraumsoldat reist seinem Vater und damit einer pervertierten Version seines Selbst hinterher. Brad Pitts verschlossenes Gesicht trägt den Film. Dieser Mann wirkt wie ein schwerelos schwebendes Fragezeichen zwischen der alles verschluckenden Dunkelheit draußen und dem Kunstlicht der Raumstationen.

Auch ein Festival hat seine eigene Textur. In Venedig ist sie nicht zu trennen von der Präsenz der Hollywoodstars, die auf dem Lido die Filme des Kinoherbstes und der nächsten Oscar-Saison vorstellen. Selbst die digitale Revolution konnte an dieser Konstellation aus analogen Zeiten nichts ändern: Menschen in Abendkleid und Smoking gehen über einen roten Teppich, während davor ebenso echte Menschen jubeln. Ist es berührend oder beunruhigend, wenn Teenies einen Tag lang bei über 30 Grad in knallender Sonne ausharren, um ein Autogramm von Joaquin Phoenix zu ergattern?

In dem Film Joker von Todd Phillips spielt Phoenix Batmans zukünftigen Gegenspieler: einen Clown, der sein schmerzverzerrtes Lachen einer brutalen, aus Gullis dampfenden Stadt entgegenhält. Das ist auch schon die ganze Geschichte, sieht man von einigen Zwischenfällen ab, die den psychisch angeschlagenen Arthur Fleck aus der Gesellschaft, zu der er nie gehörte, heraus und hinein in die Gewalt treiben: Nachdem er von einer Gang zusammengeschlagen wurde, verliert er seinen Job als Reklame-Clown. Weil das Gesundheitswesen zusammengestrichen wird, bekommt er keine Medikamente mehr. Allzu deutlich sehen wir die Katastrophe am Horizont – und lassen uns doch aufsaugen von den Orten, an denen sie sich zusammenbraut: Straßen, die nicht mehr Lebensadern einer Stadt oder eines Gemeinwesens sind, sondern chaotische Agglomerationen. Ein heruntergekommenes Backsteinhochhaus, das ähnlich schon in einer Million New-York-Filmen zu sehen war, aber trotzdem zur Metapher geplatzter Träume wird. Ein Fernsehstudio, in dem ein großartig abgefuckter Robert De Niro als Comedian dumpfe Pointen reißt. Und dann dieses unkontrolliert aus Arthur herausbrechende Lachen, das auch ein Weinen, Wimmern, Schreien ist. Lacht er uns aus? Oder sich? Lacht er der Hölle entgegen? Sein dünner, fast rachitischer Körper scheint permanent unter Spannung zu stehen, wie ein Blitzableiter, der nicht den Weg zur Erde findet.

Vielleicht ist es das, was die Protagonisten dieser Filme so verstörend macht: Stellvertretend für ihre Welt versuchen sie etwas abzuleiten. Aber die Katharsis hat ausgedient. Vielleicht hat sie sich auch aus dem Staub gemacht, im Wissen um ihre eigene Ohnmacht. Es bleibt nur die Wahl zwischen Implosion (Pitt) und Explosion (Phoenix).

Enthüller einer antisemitischen Intrige

Oder man macht einfach weiter. Als Fremdkörper, Außenseiter, der sich trotzdem einen Weg durchs System bahnt. So wie die gewissenhafte Hauptfigur von Roman Polanskis neuem Film J’accuse. Protagonist ist nicht das Opfer, der Hauptmann Alfred Dreyfus, sondern der Ermittler, der Ende des 19. Jahrhunderts die antisemitische Intrige des französischen Militärgeheimdienstes gegen Dreyfus aufdeckte. Jean Dujardin spielt diesen Major Marie-Georges Picquart mit unbewegtem Gesicht und militärisch durchgedrücktem Rücken. Als Picquart das Kommando über den Geheimdienst übernimmt, ist Dreyfus schon verurteilt, degradiert und verbannt. Der Major entdeckt Schludrigkeiten, Vertuschungen, er überführt ein System, das sich selbst reproduziert, seinen Nationalismus, Korpsgeist, Antisemitismus. Man glaubt den Muff im lichtlosen Geheimdienstquartier zu riechen. In diesen für Polanski typischen klaustrophobischen Räumen wirkt das ständige Salutieren wie eine Geste der Selbstberuhigung.

Präzise veranschaulicht Polanski die Methoden des Geheimdienstes: Grafologie, Beschattungen, gestohlene und zusammengeklebte Briefe, Abhörrohre. Als sich der Apparat gegen den Enthüller wendet, offenbart sich die kühle Gegenwärtigkeit des Films. J’accuse zeigt die Manipulation von Öffentlichkeit, den Machtmissbrauch durch Institutionen, die Mobilisierung des Ressentiments. Picquart stellt den Text der Wahrheit gegen die Textur der Intrige. Das reicht nicht für Katharsis oder Heldentum. Aber doch für eine gewisse Selbstachtung.