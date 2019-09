Johannes und Alex sind seit sieben Jahren ein Paar, 2018 haben sie geheiratet – mit Livemusik auf einem Feld bei Mainz, die Hochzeitsnacht haben sie in einem 76er VW-Bus verbracht. Seit zwei Jahren wohnen sie in einer Dreizimmerwohnung in der Stadt. Johannes arbeitet als Video-Editor, Alex ist Optikermeisterin und macht gerade ihren Meister zur Hörakustikerin. Beide sind leidenschaftliche Serien- und Filmfans, ihre Abende enden oft vor dem Fernseher. Alex möchte zuerst interviewt werden. Währenddessen verzieht sich Johannes ins Arbeitszimmer und spielt Xbox.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden