Wer sich heute allen apokalyptischen Abgesängen zum Trotz zu Europa bekennt, hat die Vernunft immer noch auf seiner Seite: Schließlich verdanken gerade wir Deutschen Frieden, Freiheit und Wohlstand nicht zuletzt einem geeinten Europa. Schließlich erfordern die großen Fragen unserer Zeit wie Migration und Klimawandel globale Antworten. Und doch findet selbst hierzulande ein längst überwunden geglaubter Nationalismus Anklang: Weder die politische Bilanz der vergangenen Jahrzehnte noch der Blick auf die politischen Herausforderungen der Zukunft scheint auszureichen, um jene Identifikation, jene Heimatverbundenheit zu nähren, auf die Europa gerade heute so dringend angewiesen ist.

© Elke Jung-Wolff

Monika Grütters (CDU) ist seit 2013 Kulturstaatsministerin im Kanzleramt. Die 57-Jährige ist außerdem Mitglied des Bundestags und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.

Heimatverbundenheit mit Europa: Das mag auf den ersten Blick unpassend, ja utopisch erscheinen. "Heimat" ist für die meisten Menschen ein konkret benennbarer, sinnlich und emotional erfahrbarer Ort der Verwurzelung und Zugehörigkeit. Heimat ist mehr Gefühl als Gewissheit – ein Begriff, der unterschiedliche Interpretationen und Projektionen, Deutungen und Vereinnahmungen zulässt. Er steht für Bindung, und dennoch spaltet er. Er verspricht Zugehörigkeit und wird doch als Mittel der Ausgrenzung missbraucht. Allein schon deshalb ist es wichtig zu fragen, was Heimat in einem geeinten Europa bedeutet, und die Deutungshoheit über diesen Begriff nicht den Nationalisten und Rechtspopulisten zu überlassen – zumal es möglich sein sollte, sich einerseits als Deutscher oder Pole, Spanierin oder Französin und andererseits auch als Europäer, als Europäerin zu verstehen. Jedenfalls sollte man Grenzen und Nationalstaaten mit Blick auf Europa, auf Globalisierung und Migration nicht voreilig für überholt erklären, wie das gerade in urbanen Milieus mittlerweile zum guten Ton gehört. Das hieße, einen Teil des Wurzelwerks zu kappen, das ein starkes Europa nährt und trägt. Die teils erschreckend hohen Wahlergebnisse populistischer Parteien zeigen ja nicht zuletzt, dass dort, wo Bindungen an Stabilität verlieren, die Sehnsucht nach Heimat wächst – das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Verbindlichkeit, nach geistigen und kulturellen Wurzeln. Kulturelle Selbstvergewisserung und Weltoffenheit gleichermaßen fördern, darum geht es. Denn nur wer das Eigene kennt und wertschätzt, kann auch dem zunächst Fremden Raum geben, ohne sich dadurch bedroht zu fühlen, und nur, wer sich begründet abgrenzen kann, ist imstande, die eigenen Werte zu verteidigen.

"Heimat ist da, wo ich verstehe und verstanden werde", so hat es der Philosoph Karl Jaspers einmal formuliert. Verstehen und verstanden werden: Das braucht Selbstvergewisserung einerseits und Verständigung andererseits. Gerade Kunst und Kultur können zur Selbstvergewisserung und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität wie auch zu Verständnis und Verständigung in besonderer Weise beitragen. Dieses Potenzial zur Entfaltung zu bringen ist Aufgabe der Kulturpolitik: in der Erinnerungspolitik ebenso wie beim Schutz des kulturellen Erbes und in der Förderung der künstlerischen Avantgarde.

Für die Auseinandersetzung mit unserer Identität steht beispielsweise der Umgang mit der Geschichte – mit einer von Brüchen gezeichneten Freiheits- und Demokratiegeschichte. Max Weber hat moderne Nationen einmal als "Erinnerungsgemeinschaften" bezeichnet. In diesem Sinne können gerade in der Nachzeichnung der gewachsenen Freiheitstraditionen Europas Ankerpunkte des Erinnerns sichtbar werden, auf die sich Menschen aus allen europäischen Ländern gemeinsam beziehen können. Der Fall der Berliner Mauer, der sich bald zum 30. Mal jährt, wäre beispielsweise ohne die Demokratisierungs- und Befreiungsbewegungen in Mittel- und Osteuropa undenkbar gewesen.

Doch natürlich muss es über diese gemeinsamen europäischen Bezugspunkte hinaus auch Raum geben für unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven in unterschiedlichen europäischen Ländern. Nicht um eine Angleichung des Erinnerns geht es, sondern darum, einen "geschützten Raum für den Strom der Erzählungen" zu schaffen, wie der Historiker Karl Schlögel es einmal formuliert hat: eine "Sphäre von Öffentlichkeit, die den Pressionen von außen, von gleich wem standhält und sich die Freiheit bewahrt und die Zumutungen aushält, die in den Erzählungen präzedenzlosen Unglücks im Europa des 20. Jahrhunderts enthalten sind". Diesen "geschützten Raum für den Strom der Erzählungen" zu schaffen und zu verteidigen ist Teil der staatlichen Verantwortung für die Erinnerungskultur. In Deutschland gehören dazu die offene und schonungslose Auseinandersetzung insbesondere mit den Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten, aber auch mit der SED-Diktatur, sowie die fortdauernde Debatte über die Verantwortung, die aus diesen Erfahrungen erwächst. Gerade hier zeigt sich übrigens auch, dass die in vielerlei Hinsicht bereichernde Vielfalt eines weltoffenen Deutschlands und Europas eben nicht in jeder Hinsicht unproblematisch ist – zum Beispiel dort nicht, wo Menschen eine neue Heimat suchen, deren Wahrnehmung und Einstellungen von einem in ihren Herkunftsländern weit verbreiteten Antisemitismus geprägt sind. In Deutschland haben wir aus unserer Vergangenheit, insbesondere aus der Aufarbeitung des Holocaust, die Lehre gezogen, dass es hierzulande nie wieder Orte geben darf, an denen Angehörige eines anderen Glaubens – vor allem aber Menschen jüdischen Glaubens – Gewalt und Diskriminierung von wem auch immer schutzlos ausgesetzt sind. Das müssen wir allen vermitteln, die hier heimisch werden wollen – unabhängig von ihrer Herkunft.