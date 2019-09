Christin Melcher, 35, ist jetzt eine mächtige Politikerin. Denn der Vorsitzenden der sächsischen Grünen ist bei der Landtagswahl etwas gelungen, das es in Sachsen noch nie gab: Sie hat in Leipzig ein Direktmandat für die Grünen gewonnen (insgesamt errang die Partei sogar drei). Landesweit holten die Grünen 8,6 Prozent, ein Rekordergebnis, und weil CDU-Chef Michael Kretschmer geschworen hat, weder mit der Linken noch mit der AfD zu koalieren, sind Melchers Grüne plötzlich systemrelevant. Kretschmer kann nur gemeinsam mit ihnen und der SPD regieren, in einer sogenannten Kenia-Koalition.

Die Zusammenarbeit zwischen Union und SPD ist in Sachsen erprobt; aber nun soll die CDU zusätzlich noch mit den Grünen kooperieren?

Seit 30 Jahren ist die CDU in diesem Freistaat an der Macht, die Grünen haben sie immer bekämpft: beim Umweltschutz, beim Kampf gegen Rechtsextremismus, in Fragen der Bildung. Nicht einmal der überaus konservativ eingestellten ehemaligen grünen Fraktionschefin Antje Hermenau gelang es, ihre Partei zu einem Bündnis mit der CDU zu bewegen, als dies vor fünf Jahren schon einmal zur Debatte stand. Und jetzt soll das möglich sein, obwohl Hermenaus Nachfolger die Grünen eher weiter nach links gerückt haben?

Christin Melcher sagt, es brauche eben "eine neue politische Kultur in diesem Land". Die CDU sei nur deshalb stärkste Partei geblieben, weil ihr auch viele Grünen-Anhänger die Zweitstimme gegeben hätten – um die AfD zu verhindern. Die Grünen seien gern bereit, jetzt Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber Kretschmer, sagt Melcher, müsse einen großen Schritt auf sie zukommen.

Nicht wenige in der sächsischen Union wähnen sich in einem strategischen Dilemma: Die Wähler haben besonders rechts gewählt, sollen aber künftig linker regiert werden als jemals zuvor? Führende Leute vom rechten Parteiflügel der CDU, zum Beispiel Landtagspräsident Matthias Rößler, kokettieren mit der Idee, sich als Union in einer Minderheitsregierung von wechselnden Mehrheiten tragen zu lassen – hin und wieder auch von der AfD. Die wichtigste Frage lautet daher nun, ob Kretschmer Leute wie Rößler unter Kontrolle bekommt. Sein größter Vorteil dabei ist sein immenser Machtzuwachs, den er sich mit dem Wahlerfolg erarbeitet hat. In Görlitz gewann er seinen Wahlkreis mit dem besten Erststimmenergebnis aller CDU-Abgeordneten. Und die Landtagsfraktion ist nun voller Kretschmer-Getreuer.

CDU, SPD und Grüne werden deshalb aller Voraussicht nach zusammenfinden, wenn auch nach harten Verhandlungen; vor allem die Themen Braunkohle, politische Bildung und innere Sicherheit sind umstritten. Gleichwohl wird es schwierig werden, den Wählern zu zeigen, dass die Abneigung gegen die AfD nicht der einzige gemeinsame Nenner ist.