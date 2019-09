Kaum waren am Sonntag die ersten Wahlprognosen aus Brandenburg und Sachsen ausgestrahlt, sprach der Vorsitzende der AfD Brandenburgs, Andreas Kalbitz, der sich vor seiner Zeit bei der AfD unter Rechtsextremisten sehr wohlfühlte, ein in seiner Partei beliebtes Wort: "Die AfD ist gekommen, um zu bleiben!"

Tatsächlich ist die AfD gleich in beiden Bundesländern mit weit über 20 Prozent zweitstärkste Kraft geworden – und bei allen Altersgruppen unter 60 Jahren schnitt sie, mit einer Ausnahme, am besten ab. Dieser Erfolg ist ein Schock. Er wird die politische Landschaft – zumindest in Ostdeutschland – umpflügen, weil die anderen Parteien zu Koalitionen gezwungen sind, die sie vorher gar nicht oder nur unter Androhung von Schlägen eingegangen wären.

So waren die Spitzenpolitiker der anderen Parteien in ihren ersten Reaktionen auffallend demütig. Sie hatten ihre Phrasendreschmaschinen fast auf lautlos gestellt. Und verkündeten Hoffnungsvolles: Wir haben Fehler gemacht, wir müssen auf die Leute hören, gegen rechts zusammenstehen. Ob sich Herr Kalbitz wirklich lange halten wird, steht noch nicht fest. Aber die Fragen, warum der Rechtspopulismus so stark geworden ist und was dagegen wirkt, die werden noch lange bleiben. Auf die Frage nach dem Warum gibt es viele Antworten, auf die Frage nach dem besten Gegenmittel jedoch kaum eine. Jedenfalls keine, die man sich patentieren lassen könnte, sonst gäbe es Parteien wie die AfD schon jetzt nicht mehr in dieser Stärke.

Nirgendwo ist zu beobachten, dass ein dezidiert linkes Programm verfangen würde

Man kann aber jetzt schon sagen, was bislang in keiner Weise geholfen hat. Die Bestandsaufnahme ist für viele, die von Herzen ihren "Kampf gegen rechts" führen, durchaus schmerzhaft: Aber nirgendwo ist zu beobachten, dass ein dezidiert linkes Programmangebot bei den Anhängern der Rechtspopulisten oder auch nur bei den Protestwählern verfangen würde. Die Partei, die das Linke sogar im Namen trägt, war in Sachsen und Brandenburg die größte Verliererin von allen. Auch dafür gibt es viele Gründe. Einer ist ganz sicher, dass die Linke die Menschen im Osten nicht mehr überzeugt, weil charismatische Persönlichkeiten wie Sahra Wagenknecht oder Gregor Gysi abtreten. Und weil eine neue Generation die Spitze übernimmt, die stark mit den städtischen und universitären Milieus verwachsen ist, bei denen es auch keine Berührungsängste zu Linksradikalen gibt. Bei ihren Wählern gab es die offenbar schon.

Vieles am Votum ist nur aus dem Osten heraus zu erklären, besonders die verspätet ausgebrochene Wut über einen Einigungsprozess, der Betriebe, Vereine und Bindungen aller Art rücksichtslos zerstörte. Andere Bruchlinien dagegen kann man überall beobachten, wo Menschen vermehrt rechts wählen: Sie verlaufen zwischen Stadt und Land, zwischen Reich und Arm, zwischen gut gebildet und bildungsfern.

Die Sozialdemokraten wirken schon lange nicht mehr als Kitt. Sie haben durch die Agenda 2010 den Glauben ihrer Basis genauso erschüttert, wie Merkels Flüchtlingspolitik Teile der CDU-Wähler verschreckt hat. Es gibt aber auch einen Punkt, über den gerade der linke Flügel der SPD nicht sprechen will: das Bedürfnis der Arbeitermilieus und Geringverdiener nicht nur nach sozialer Sicherheit, sondern auch nach Ordnung und Gerechtigkeit, wenn es um Kriminalität und Einwanderung geht. Hier hat die SPD den Rechten kampflos das Feld überlassen.

Dafür kam nach jeder Wahlniederlage aus der Partei und von einigen Kommentatoren der Ruf, man möge doch nach links rücken, dann werde alles wieder gut. Man wüsste gerne, woher sie das nehmen. Der Verweis auf andere Länder kann es nicht sein. In Amerika bieten radikale, mit Identitätspolitik sympathisierende Kandidaten der Demokraten gerade ein so abschreckendes Schauspiel, dass sie Donald Trump eine zweite Amtszeit bescheren könnten. Wer auf die Labour Party in Großbritannien verweist, der muss die Augen verschließen vor dem Antisemitismus, den ihr Anführer Jeremy Corbyn gedeihen ließ. Und dessen Kurs gegen den Brexit war ungefähr so geradlinig wie der eines Schiffskapitäns nach dem Konsum einer Flasche Bommerlunder. Würde heute in Großbritannien noch mal abgestimmt werden, würden wahrscheinlich mindestens genauso viele Menschen für den Brexit stimmen wie vor zwei Jahren. Kann irgendjemand darauf stolz sein?

Nirgendwo verspricht bisher ein dezidiert linker Kurs Erfolg. Aber vieles spricht dafür, dass Menschen in Zeiten der Verunsicherung im Zweifelsfall nach rechts rücken – und das, obwohl sich der Kapitalismus so angreifbar gemacht hat. Robert Habeck benutzte gerne die Losung "Radikal ist das neue realistisch!", neuerdings tut er das kaum noch. Die Zustimmung für die Grünen beruht ja gerade darauf, dass sie die Schubladen für links und rechts, für moderat und radikal geschlossen lassen und der Ton ausgesprochen verbindlich ist. Ein bemerkenswertes Paradoxon: Die Partei mit dem düstersten Thema – der Gefahr der Weltzerstörung – hat in Habeck und Annalena Baerbock Vertreter mit der besten Laune und dem geringsten Streit!

Kretschmer und Woidke haben sich auf einen Streit in der Sache eingelassen

Was also hilft gegen rechts? Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Kollege aus Brandenburg, Dietmar Woidke, haben zuletzt einen harten Kurs gegen die AfD eingeschlagen. Ohne Angst vor dem Nahkampf mit Menschen, die kaum noch mit Argumenten zu erreichen sind. Das ist auch als Zeichen wichtig. Wer davon überzeugt ist, dass man mit Rechten nicht redet, findet sich damit ab, dass sie bleiben oder wachsen. Kretschmer und Woidke aber haben sich auf den Streit in der Sache eingelassen, der für die Populisten schwer zu führen ist. Deren Kapital ist ja der Appell an das Empfinden der Menschen, egal wie sich die Fakten dazu verhalten. Wobei nicht jedes Gefühl eine Verirrung darstellt und nicht jede Angst unberechtigt ist. Wer nur an den Verstand appelliert, erreicht die Herzen der Menschen nicht. Deshalb wären mehr demokratische Politiker mit charismatischer Ausstrahlung auch so wichtig.

Die Parteien links von der AfD müssen deutlicher sagen, wofür und wogegen sie sind. Sie müssten klar in der Sache sein, aber die Radikalität im Ton vermeiden. Denn je radikaler der Ton, desto stärker auch der Widerstand, der sich dagegen aufbaut. Nur zur Erinnerung: Rechtspopulisten auf der ganzen Welt ignorieren oder leugnen den Klimawandel. Gerade bei dieser globalen Menschheitsfrage braucht es so schnell wie möglich eine wirksame Politik. Ihre Erfolgsaussichten werden aber ganz wesentlich davon abhängen, ob Gesellschaften sich über die richtigen Maßnahmen kommunikativ verständigen können. Da hilft keine weitere Spaltung, sondern nur Überzeugungsarbeit. Auch wenn das Mühe kostet und Zeit, die wir vielleicht gar nicht mehr haben. Ein anderer Weg ist nicht erkennbar.