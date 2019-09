Am meisten Geld bringt der Tod. Das war schon immer so, das ist nichts Neues. Aber als Paul Funston zum ersten Mal von den Knochen gehört habe, so erzählt er, da sei ihm mulmig geworden. Löwenknochen aus Südafrika, die im großen Stil auf den Schwarzmärkten Vietnams und Chinas landen, um dort als vermeintliches Heilmittel oder als Statussymbol verkauft zu werden. Funston leitet bei Panthera, einer globalen Organisation, die sich dem Schutz von Großkatzen verschrieben hat, das afrikanische Löwenprogramm. Und die Sache mit den Knochen ist der bislang jüngste Schritt einer Ökonomisierung dieser Tierart: Der Lebenslauf des Löwen ist zu einer Verwertungskette geworden.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden