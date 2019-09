"Ich oder du" nannte Maria Lassnig das schonungslose Gemälde, das sie 2005 malte. © Maria Lassnig, Du oder Ich, 2005, Öl auf Leinwand, Privatsammlung, Courtesy Hauser & Wirth Collection Services Maria Lassnig Stiftung/​Foto: Stefan Altenburger Photography, Zürich

Sie klagte häufig und ausführlich. Leider sei das Licht in ihrem Atelier in einem Wiener Vorstadtbezirk nicht besonders gut, tauge kaum zum Malen. Es mangele seit Jahrzehnten an der notwendigen Wertschätzung ihrer Arbeit, sie misstraute vielen, besonders Galerien, Kuratoren, Museen, Sammlern. Das ganze Leben erschien ihr als Zumutung, die sie in ihren großformatigen Gemälden anklagte. Beharrlich kämpfte sie um Anerkennung ihrer Kunst, die sich nie im ausreichenden Ausmaß einstellen wollte. Als ihr im Jahr 2013, da war sie 93 und schon viel zu gebrechlich zum Reisen, der Goldene Löwe der Venedig-Biennale für ihr Lebenswerk verliehen wurde, seufzte sie: "Zu wenig, zu spät." Wahrscheinlich würde Maria Lassnig, diese Ausnahmeerscheinung der österreichischen Nachkriegskunst, auch dies und das an der großen Ausstellung bemängeln, mit der sie die Wiener Albertina anlässlich ihres 100. Geburtstages ehrt.

Selbstzufriedenheit war ein Gefühl, das der Selbstentblößungskünstlerin zeitlebens fremd gewesen ist. Ihre Grundkonstante war der Zweifel: an sich, an ihren Empfindungen, an jedem neuen Gemälde, das sie mit ihrem markanten, kraftvollen Pinselstrich vollendet hatte.

In ihren späten Jahren (sie starb 2014) machte ihr das langsame Schwinden ihrer Kraft zu schaffen. Sie ermüde schnell, sagte Maria Lassnig. Die Eintragungen in ihren Tagebüchern, die sie über sechzig Jahre lang führte, erzählten nun viel vom Altwerden und vom Tod. Sie war eine zierliche Frau, stets entschlossen, mit zäher Willensstärke alle Schwächen zu kompensieren. Aber in den Jahrzehnten habe sie sich verschlissen, erklärte sie. Immer alles selbst gemacht. Ihren Körper ausgebeutet. Alle Leinwände eigenhändig auf die Rahmen gespannt. Die Gemälde ohne fremde Hilfe herumgeschleppt.

An allen Wänden des Ateliers, in einem umgebauten Fabrikgebäude gelegen, lehnten Leinwände mit der Rückseite zum Betrachter. In den großen, hohen Raum hatte Maria Lassnig einen Glaskasten einbauen lassen, der sich an kalten Tagen besser beheizen ließ. Auch das Gemälde, an dem sie in dieser Malzelle bei einem Besuch gerade arbeitete, war zum größten Teil mit umgedrehten Bildern verdeckt. Lediglich ein paar fragmentarische, farbkräftige Konturstriche verrieten die Urheberin. Die Zerbrechlichkeit der Künstlerin stand in größtmöglichem Kontrast zu der farbenfrohen Wucht ihrer Bilder.

Maria Lassnig vermisste stets Anerkennung. © Bettina Flitner

Streng genommen malte und zeichnete Maria Lassnig über sechzig Jahre lang ausschließlich sich selbst, das, was sie ihr "Körperbewusstsein" nannte. Schon ihre erste Einzelausstellung, 1948 in einem Ruinen-Wien, erhielt den Titel Körperbewusstseinszeichnungen. Das diente auch zur Abgrenzung von ihren männlichen Kollegen, die schon damals den Malerfürsten in sich zu spüren vermeinten und das Mädchen aus der Provinz gönnerhaft in ihren Kreis aufnahmen. So empfand das zumindest Maria Lassnig. Schon ganz am Beginn ihrer Karriere hatte sie die Position der Außenseiterin bezogen. "Alle Leute hier sind in dicke, abgesteckte Daunendecken eingenäht, da drin hören sie nicht, wie die Welt heult vor Schmerz, Kälte und Hunger, blind vor Wut", lautet eine Tagebucheintragung: "Ich aber habe keine Haut. Alle Nerven liegen bloß. Alles geht mir so geschwind an die Herzfasern."

Sie ließ sich nirgendwo dazurechnen, war keiner Schule und keinem Stildiktat zugehörig, ganz Unikat, das sich ihren Empfindungen unterwarf. "Der Rhythmus des Malens", notierte sie einmal, "soll sein wie Atemstöße, wenn uns das Leben würgt."

Dabei veräußerlichte sie stets gnadenlos ihre Gefühle, auch in ihren abstrakten und informellen Phasen. Ob Stärken oder Hinfälligkeiten, was sie auf ihren Reisen ins Innere entdeckte, setzte sie meist in kraftstrotzende Bilder um. Sie male, sagte Maria Lassnig, im Grunde genommen mit geschlossenen Augen. Fotos zeigen die Künstlerin, wie sie neben der Leinwand auf dem Boden liegt und mit geschlossenen Augen, ganz ihrem Gefühl gehorchend, den Pinsel führt. Ihr Bauchgefühl wurde zur Darstellung eines Bauches, der gefühlte Körper zum Bild. Bei diesem auszehrenden Schaffensprozess müssten frühere Werke umgedreht bleiben, damit sie nicht die aktuelle Gefühlssituation verwirren: Wer sich gerade leicht fühlt und auf eine Erinnerung bleierner Schwere blickt, der stürze möglicherweise ab.

Die Selbstentblößung war der Weg, den das Kärntner Landmädchen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu seiner Emanzipation beschritt. Schon in frühen Kinderjahren erlitt die uneheliche Tochter, geboren 1919 in einem verzagten Land, eine tiefe Demütigung. Ihr Vater habe die kleine Familie verlassen, erklärte ihr die Mutter, weil er enttäuscht gewesen sei, dass das Baby ein Mädchen und noch dazu nicht übermäßig hübsch gewesen sei. Das saß. Sickerte immer tiefer. Sie zog sich zurück, auf sich. "Ich bin eine ganz besondere Einzelperson", sollte sie später sagen.