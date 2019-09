Damit Stefan Weckbach zeigen kann, was in seinem neuen Porsche steckt, muss er erst mal auf die Bremse treten. Mitte Juli bleibt das Auto des Managers auf einer Kreisstraße an der Grenze zum Schwarzwald unvermittelt stehen. Dann gibt Weckbach Vollgas. Bei Regen. Ssssssouummm. Von null auf 100 in gut drei Sekunden. Die Kraft des Motors überträgt sich direkt auf die Straße.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden