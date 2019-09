Wenn nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg wirklich etwas zu Ende geht, dann nicht die offene Gesellschaft oder die liberale Demokratie. Es ist die Bonner Republik. Zumindest in ihrem parlamentarischen Sinne und damit auch in ihrer politisch-psychologischen Wirkung. Bonn, das bedeutete sieben Jahrzehnte lang in Prozentbalken gegossene Stabilität: Volksparteien, Zweierkoalitionen aus einer großen und einer kleinen Partei – und notfalls eine große Koalition mit 70 Prozent der Wählerstimmen. Bonn war so gut darin, nicht Weimar zu werden, dass es auch noch Bonn blieb, als aus ihm schon längst Berlin geworden war.

Diese Zeit ist nun endgültig vorbei.

Heute konkurrieren mehrere Parteien mittlerer Größe um den ersten Platz, CDU und SPD haben in vielen Parlamenten gemeinsam keine Mehrheit mehr, und am Ende werden immer häufiger drei Parteien zusammenfinden müssen, die weltanschaulich bislang eigentlich nicht besonders viel verband. Im Osten lässt sich diese Entwicklung bereits besonders gut beobachten: In Sachsen-Anhalt regiert seit zwei Jahren ein Kenia-Bündnis aus Schwarzen, Roten und Grünen. In Brandenburg und Sachsen könnte nach den Sondierungen ebenfalls über eine solche lagerübergreifende Koalition verhandelt werden. Und auch im Bund spricht viel dafür, dass in der nächsten Regierung drei Parteien sitzen werden.

Robert Pausch Redakteur im Ressort Politik, DIE ZEIT

Das sei, heißt es nun, der Wählerwille. Aber wollten die Wähler nicht eigentlich etwas ganz anderes?

Viele Bürger sehnen sich derzeit vor allem nach Klarheit. Sie laufen den Volksparteien davon, weil deren permanentes Bemühen um einen Ausgleich der Interessen als Beliebigkeit wahrgenommen wird, weil das ewige Abwägen Unschärfe produziert, die für viele immer schwerer auszuhalten ist. Soziologen sprechen von einer "sinkenden Ambiguitätstoleranz" der Wähler, von einem Wunsch nach Eindeutigkeit.

Man stimmt folglich für Parteien, die gerade das versprechen (vor allem AfD und Grüne). Und bereitet damit den Weg für das Gegenteil: eine Vielparteienregierung, die bereits ihrem Wesen nach unentschieden sein muss.

Denn all das, was viele Wähler derzeit stört, wird in Dreierbündnissen noch einmal auf die Spitze getrieben: Moderation, Kompromiss, ein präsidialer Regierungsstil. Wo sich drei oder mehr Parteien miteinander arrangieren müssen, ist Erfolg das Ergebnis von Diskurs, nicht von klarer Entscheidung, von Dezision.

Die Dialektik zwischen autoritärer Sehnsucht und antiautoritärer Wirklichkeit lässt sich gerade in Ostdeutschland besonders gut erkennen. Im "Sachsen-Monitor" waren jüngst knapp die Hälfte der Sachsen der Ansicht, es bräuchte dringend "eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert", in Thüringen waren es gar zwei Drittel – aber regiert werden beide Bundesländer demnächst voraussichtlich von ziemlich wackligen Dreierkoalitionen.

Auch die Parteien stellt diese neue Regierungsnormalität vor Probleme. Denn Union und Sozialdemokraten reagierten auf ihre Krise zuletzt vor allem mit dem Versprechen, künftig die Dosis an "CDU pur" und "SPD pur" zu erhöhen. Bloß wie soll man das Profil schärfen, wenn man in der nächsten Regierung zum Beispiel neben schwarzer zugleich auch rote und grüne Politik verkaufen muss? Und wie lässt sich der eigenen Basis, die man bislang vor allem mit Feindbildpflege mobilisiert hat, erklären, dass man mit diesen Feinden künftig gemeinsam ein Land regieren will?

Die Gefahr besteht, dass Unterschiede noch stärker verschwimmen werden, dass nur noch die Ablehnung der AfD die ungleichen Partner zusammenhält. Und dass Koalitionen künftig allein rechnerisch begründet werden, nicht mehr mit einer politischen Idee. Im besten Fall jedoch wächst unter den neuen Bedingungen eine Ressource, die man in diesen Zeiten gut gebrauchen kann: politische Empathie. Wo jeder mit jedem vielleicht schon bald regieren muss, sind alle gezwungen, sich mit den Positionen der Gegenseite ernsthaft auseinanderzusetzen. Für die Regierungsparteien wird es in Zukunft mehr darum gehen, dem jeweiligen Partner seine Erfolge zu gönnen. Und es wird mehr denn je darauf ankommen, den politischen Dissens als etwas Produktives zu begreifen, ihn auch in einer Regierung auszutragen und nicht in jedem Konflikt sofort ein Drama zu sehen. Das allerdings gilt ebenso und womöglich ganz besonders für die Beobachter in den Medien.