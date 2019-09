Sie gelten als die neuen Sorgenkinder der Schule: Eltern. Schwer erziehbar seien sie, mitunter hyperaktiv, so der Befund der Medien. Zwei Problemgruppen wurden ausgemacht: Die eine bleibe der Schule permanent fern, denn die Bildung von Kevin und Aişe, die Zukunft ihrer Söhne und Töchter, sei diesen Eltern egal. Die Mitglieder der anderen Gruppe dagegen schwirrten schon morgens wie Kampfdrohnen mit ihrem Nachwuchs in den Klassenraum und meldeten noch spätabends per E-Mail Diskussionsbedarf an. Betreff: "Letzte Mathenote von Sophie-Marie – DRINGEND".

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden