Wenn die Mitarbeiter der Deutschen Bahn sich fühlen wollen, als arbeiteten sie in einem Start-up und nicht in einem Problemkonzern, dann laufen sie mit ihren Laptops zu einem Bürohaus am Potsdamer Platz im Zentrum Berlins, nur wenige Meter von der Hauptverwaltung entfernt.

Drinnen wird kein Klischee der schönen neuen Arbeitswelt ausgespart: Die Kaffeeküche sieht aus wie eine Starbucks-Filiale. Die gläsernen Konferenzräume heißen "Focus Cabins". Im offenen Arbeitsbereich sitzen junge Menschen zwischen neonfarbenen Post-its. Das soll die Kreativität der Digitalexperten fördern, die seit Jahresbeginn hier eingezogen sind. Andere Mitarbeiter der Bahn kommen für Projekte oder nach der Mittagspause auf einen Kaffee vorbei.

Gestaltet hat das Gebäude nicht die Bahn, sondern das amerikanische Start-up WeWork. Die Bahn hat sich für mindestens zwei Jahre eingemietet. Für WeWork ist die Zusammenarbeit mit dem Staatskonzern Teil einer dringend notwendigen Metamorphose. Das New Yorker Unternehmen mietet Bürogebäude, baut sie um und vermietet die Schreibtische an Einzelpersonen und Firmen weiter. Die Arbeitslandschaften sehen zwar gut aus. Aber sie werfen bislang kein Geld ab. Im Gegenteil: 690 Millionen Dollar Verlust hat WeWork allein in der ersten Jahreshälfte 2019 geschrieben. Nur wenn es gelingt, mehr dauerhafte und verlässliche Mieter wie die Deutsche Bahn zu gewinnen, kann WeWork Geld verdienen und nicht bloß verbrennen.

Für seine Investoren ist WeWork eine Milliardenwette. Der japanische Technologiekonzern Softbank hat über zehn Milliarden Dollar auf den Erfolg des Unternehmens gesetzt und dessen Bewertung auf 47 Milliarden Dollar hochgetrieben. Im Club der Einhörner – so heißen Start-ups, deren Wert von Investoren auf mehr als eine Milliarde Dollar geschätzt wird – gehört WeWork damit zu den schillerndsten Exemplaren.

47 Milliarden Dollar So hoch schätzt der japanische Investor Softbank den Wert von WeWork. Nur wenn das Start-up an der Börse eine ähnliche Marktkapitalisierung erzielt, dürfte das Debüt als Erfolg gelten

Wenn WeWork in den kommenden Wochen wie geplant an die Börse geht, wird das ein Realitätscheck: Ist das gerade mal neun Jahre alte Start-up wirklich ein Fabelwesen, so wie Softbank es die Anleger glauben machen will? Oder droht WeWork ein ähnlicher Absturz wie Uber und Snapchat, deren lange erwartete Marktdebüts in ziemlicher Enttäuschung endeten?

Kritiker zweifeln nicht nur an den Zahlen, sondern auch am Gehalt der Geschichte, die WeWork verbreitet: der Geschichte vom Start-up, das die Arbeitswelt revolutioniert und die Menschheit schöner schuften lässt.

Ein "Meisterwerk der Vernebelung" nannte Rett Wallace, Chef des New Yorker Anlageberaters Triton Research, das Dokument, das WeWork der US-Finanzaufsicht übermittelte. Dieser Börsenprospekt, normalerweise eine staubtrockene Angelegenheit, klingt bei WeWork wie das Bekenntnis einer Glaubensgemeinschaft. "Wir widmen dies der Kraft des Wir, die in jedem von uns steckt", heißt es darin ohne einen Anflug von Ironie, und: "Unsere Mission ist es, das Bewusstsein der Welt zu verändern." Ganz schön ambitionierte Ziele für ein Unternehmen, das, nüchtern betrachtet, bloß Schreibtische in durchdesignter Umgebung vermietet.

Es ist also nicht verwunderlich, dass Gregor Gimmy einiges erwartete, als er im September 2018 ein Glasabteil bei WeWork in München bezog. Der frühere BMW-Manager benötigte für sein Start-up 27pilots schnell vorzeigbare Räume. Er fand sie in der ehemaligen Siemens-Zentrale, die WeWork zum Gemeinschaftsbüro umgebaut hat. Die 4.800 Euro Miete pro Monat seien für sein junges Unternehmen viel Geld gewesen, sagt Gimmy. Doch die "coole Atmosphäre" und die flexiblen Modalitäten erschienen ihm den hohen Preis wert.