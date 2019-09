Das Meer war blau, der Himmel blauer und der Mercedes weiß. Das Auto hielt unter einer Palme, der Fahrer stieg aus, im Anzug. Ziemlich cool, eine Szene wie aus einem Musikvideo. Dann nickte er uns zu – und schiss ungeniert in den Sand. Es war unsere erste Woche in Ghana, und wir waren, na ja, verdutzt. Später erfuhren wir, dass das kein bizarrer Einzelfall war. In Ghana kacken viele Menschen an den Strand. Ein echtes Problem. Die Zeitungen berichten, Bürgermeister und Bischof fordern ein Ende. Die Regierung hat Schilder aufstellen lassen: "Der Strand ist keine Toilette – Machen Sie nicht hierhin!" Alle beschweren sich. Nur die nicht, die wegen des Strandes gekommen sind: die Touristen. Das sei hier halt so, sagte uns eine sonnenverbrannte Deutsche in einem Strandhotel. Man dürfe als Fremder nicht herummeckern. Wer weiß? Vielleicht gehöre das An-den-Strand-Kacken in Ghana ja dazu.

In den neun Monaten, die wir inzwischen als Reporter durch Afrika gereist sind, haben wir festgestellt, dass Touristen überall ähnlich auf Missstände reagieren. Plastikberge in den Straßen der ghanaischen Stadt Kumasi – wissen die nicht besser. Verdorbener Fisch am Golf von Guinea – ist Teil des Abenteuers. Busfahrer, die auf dem Weg zum Kilimandscharo das Leben ihrer Passagiere gefährden – muss man mit leben. In Berlin, Hamburg oder Pforzheim beschwert man sich bereits, wenn jemand seine Kippe auf den Bahnsteig schnippt (die Umwelt! Das Trinkwasser! Und wenn das jeder machen würde!) oder irgendein Angeber sein dickes Auto auf dem Fahrradweg parkt (glaubst du, die Stadt gehört dir allein?!). Im Ausland hält man den Mund. Zu Hause soll es sauber sein und der Mitbürger ehrlich und freundlich. Auf Reisen aber lassen die meisten Touristen diese Ansprüche am Gate zurück – weil sie entspannt und tolerant wirken wollen, dabei sind sie vor allem eins: feige und bequem.

Es kostet Kraft und Nerven, auf Reisen Missstände zu beklagen. Auch weil nicht immer leicht herauszufinden ist, was unmögliches Benehmen und was unvertrauter Ritus ist, was mangelnder Anstand und was kulturelle Eigenart.

Wir zum Beispiel haben in den vergangenen Monaten viel Zeit mit Warten verbracht – auf Freunde, Kellner und Politiker, eineinhalb Stunden im "Schnell"-Imbiss, einen Tag am Bahnhof, fünf Monate auf eine Antwortmail. Erst nach einem halben Jahr haben wir begriffen: Außer uns fühlt sich hier niemand schlecht behandelt, wenn man ihn warten lässt. Das Zeitgefühl ist völlig anders. Ja, es gibt kulturelle Unterschiede. Aber es gibt auch so etwas wie einen globalen Minimalkonsens des Anstands und guten Benehmens, auf den alle in jedem Land ein Recht haben.

Das klingt vielleicht altbacken, nach etwas, das unsere Urgroßmütter von unseren Großmüttern verlangt haben, nach Kernseife und knöchellangen Röcken. Wir würden sagen: Anständig zu sein bedeutet, andere so zu behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Vor allem heißt es, niemanden durch sein Verhalten zu demütigen und keinem zu schaden.

Wenn man sich bei einer Busfahrt in Nigeria zwölf Sitzplätze mit 17 Erwachsenen, fünf Kindern, zehn lebenden und zwei toten Hühnern teilen muss, dann ist das Teil der Kultur. Wenn der Fahrer aber so fährt, als wolle er diese ganze Bagage umbringen, dann ist das eine Unart. Und gefährlich. Anderes Essen, scharfes, schleimiges, saures Essen, ist eine Kulturfrage. Verdorbenes Essen ist ein Grund, sich zu beschweren. Würde man zu Hause auch machen. Aber im Ausland nicht. Da hat man Angst, als intolerant zu gelten. Oder schlimmer noch: als rassistisch.

Diese Angst ist oft berechtigt. Wir haben uns in den vergangenen Monaten über vieles beschwert, und auch Sophia, deren Mutter Äthiopierin ist, wurde immer wieder Rassismus vorgeworfen. Aber nur von anderen Touristen, nie von Einheimischen. Vor allem von Deutschen. Immerhin ist Sophia ja eine Landsfrau, da fällt einem das Meckern plötzlich wieder leicht.

In einem Hotel namens Oasis in Cape Coast erzählten uns die sonnenverbrannte Deutsche und ihre Freundin, beide mit Muscheln im Haar, wie fan-tas-tisch sie Ghana fänden. Das Essen, die Menschen, den Strand. Als wir uns darüber beklagten, was man außer Muscheln noch so am Strand finden könne, kippte die Stimmung. Dass wir das öffentliche Defäkieren am Badestrand so offensichtlich ätzend fanden, fanden sie gar nicht fantastisch. Sie warfen uns "typisch westliche Arroganz" vor. Wir würden die ghanaische Kultur nicht verstehen, die sei eben "sehr naturverbunden".

Und sie hatten recht. Wir haben die ghanaische Kultur nicht vollständig verstanden. Es ist uns bis heute ein Rätsel, warum sogar an Tankstellen zu jeder Uhrzeit ohrenbetäubend laut Hip-Hop laufen muss. Wir begreifen nicht, warum Menschen einen rufen wie einen Hund, nämlich indem sie zischen und schnalzen, anstatt einfach "Hallo" oder "Entschuldigung" zu sagen. Aber wir wissen, was bestimmt nicht zur ghanaischen Kultur gehört: Kacke am Strand.

Das tut sie nirgendwo. Wenn beim Gassigehen am Bodensee nicht der Hund, sondern das Herrchen sein Geschäft am Ufer verrichtet, wittert keiner einen süddeutschen Kulturakt. Und auch fast alle Ghanaer wissen, dass der Strand keine Toilette ist und dorthin zu kacken nicht zu ihrer Kultur gehört. In Cape Coast haben wir einen Strandverkäufer getroffen, der mit seinen Kollegen Geld gesammelt hatte, um am Meer Dixi-Klos aufstellen zu lassen und zumindest "seinen" Strandabschnitt sauber zu halten.

Typisch westlich arrogant ist es, nicht zu sehen, dass die Einheimischen unter Missständen noch mehr leiden als die Touristen. Wer glaubt, verdorbenes Essen oder versaute Strände seien Teil einer "natürlichen" Kultur, unterstellt dieser Kultur implizit, minderwertig zu sein. Wir haben Goethe, die haben Gammelfleisch.