Der Panzer war zu viel. Als nach einer Reihe von Provokationen auch noch ein Kampfwagen auf die Bühne rollte, platzte dem Publikum der Kragen. Es kam zu wüsten Tumulten, an der Deutschen Oper Berlin drohte der Spielabbruch. Der Premierenadel hatte Verdis Die Macht des Schicksals erwartet – stattdessen sah er "Scheiße", "Affentheater", "Gotteslästerung".

Das war nicht am vergangenen Sonntag, das war im Jahr 1982, als Hans Neuenfels mit seiner Verdi-Inszenierung einen Aufstand der Wutbürger auslöste. Doch die Geschichte wiederholt sich, jedenfalls an der Deutschen Oper Berlin: Giuseppe Verdis Macht des Schicksals ist ihr Schicksal. Diesmal traf es Frank Castorf, der für alles Mögliche, nur nicht für kulturkulinarischen Lieferservice bekannt ist. Castorf besaß die Frechheit, kurze gesprochene Textpassagen einzubauen und – auch das noch – einen indigenen Geist auftreten zu lassen, eine Dragqueen in Goldglitzer, gleichsam den tanzenden Schatten der kolonialen Vergangenheit. Dies löste den ersten Unmut aus, doch als der famose Tänzer Ronnie Maciel auch noch Heiner Müller zitierte, war kein Halten mehr. Es kam zu Wutausschüttungen im Publikum ("Musik!"), und Castorfs Absicht, den Schluss von Malapartes Roman Haut in Szene zu setzen, drohte im Geschrei unterzugehen. Minutenlang standen die Künstler hilflos auf der Bühne und wurden sinnfrei beschimpft; die Empörten verlangten "Rücksicht aufs Publikum" und bewiesen, dass auch sozial gut integrierte Kulturträger problemlos in der Lage sind, eine pegidaähnliche Pöbelbereitschaft zu entsichern. Den Geduldigen blieb nur parodistische Gegenwehr. "Wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wiederhaben!"

Was war der Grund für den Skandal? Dass Castorf, wie seinerzeit Neuenfels, die Oper im spanischen Bürgerkrieg beginnen und sie mit der Befreiung Italiens enden lässt? Dass der Klerikalfaschist Franco vorkommt und die Handlung wahlweise in Maschinengewehrnestern, blutverschmierten Feldlazaretten oder in Sanitätsfahrzeugen der US-Army spielt? Bestand das Ärgernis darin, dass Castorfs Videoübertragungen vom Gesang ablenken? Dass er das Publikum mit dem Mönch Las Casas behelligt, der die satanische Mordlust der spanischen Eroberer geißelt, das Aufschlitzen von Frauen und Kindern? Dass er einen Widergänger der Opfer hinzuerfindet, der sich in einer grandios erschütternden Szene ans Kreuz hängt, als wolle er fragen, wo Gott war, als Christen die Indios abschlachteten?

All das kann es nicht gewesen sein. Verstörend war Castorfs subversive Werktreue, mit der er Die Macht des Schicksals beim Wort nahm. Eigentlich ist Verdis Oper als katholisierende Klamotte verrufen, als rasend unlogisches Rührstück, dessen Grundstoff aus der Hexenküche der spanischen Romantik stammt und dem protestantischen Moralismus das Wasser abgraben soll. Entsprechend unbeliebt ist die religiöse Grundfigur bei Regisseuren. Sie ziehen es vor, sie brav kritisch wegzusingen oder die Oper – wie etwa Martin Kušej in seiner Münchner Inszenierung – als Tatbeweis für den Gotteswahn auf die Bühne zu bringen. Religion? Nur Heulen und Beten.

Für solchen Säkularpopulismus hat Castorf nichts übrig. Er spachtelt das theologische Ärgernis nicht zu, er meißelt es auf, denn nur so wird aus Verdis Nummernrevue ein Kampf der Welten. Am Anfang stehen die beiden Liebenden, Leonora (María José Siri) und der humanistische Rebell Alvaro (Russell Thomas), selbst Nachfahre eines Inka-Königs. Beide glauben an die Macht der Vorsehung, sie glauben daran, dass der Himmel sie füreinander bestimmt hat. Ihren Bürgen nennen sie Gott, für ihre Zukunft wünschen sie Freiheit, Frieden und Glück. Ihnen gegenüber steht das Establishment, darin zählt nicht die Macht des Glaubens, sondern die Macht der Macht; nicht die Vorsehung, sondern der Zufall. Bei Verdi ist Leonoras Vater (Stephen Bronk) ein Rassist, bei Castorfs ein Falangist; als das Liebespaar fliehen will, fällt zufällig ein Schuss, der Vater stirbt, und Bruder Carlo (Markus Brück) jagt die Flüchtenden durch halb Europa. Dieses Europa ist bei Castorf zwar älter geworden, doch immer noch wälzt sich der Kontinent ziellos durch die Geschichte. Die Menschen sind unter die Wölfe gefallen, die Christen glauben nicht mehr ans Heil, sie glauben an Mythen, an Rasse, Rache und starke Führer. "Es lebe der Krieg", singt Preziosilla (Agunda Kulaeva), die Scharfmacherin.

In dieser verkommenen Welt herrscht der Teufel des Zufalls, er ist die Gestalt des Schicksals in der Moderne. Alles könnte auch anders sein, nur bei Leonora und Alvaro nicht: Keiner widerruft, keiner verlangt nach Rache. Mehr Trost gibt es bei Castorf nicht, abgesehen natürlich vom Gesang. María José Siri singt nicht nur die Pace-Arie großartig, und Russell Thomas unendlich warme Stimme klingt wie die Güte selbst. Überhaupt wurde bis in die Nebenrollen eindrucksvoll gesungen, wobei Orchester (Jordi Bernàcer) und Chöre (Jeremy Bines) den Wutaufstand geahnt zu haben schienen, derart entschlossen, nachgerade pathetisch selbstsicher traten sie auf.

Castorfs Schlusseinfall war so routiniert skandalös wie immer. Er wollte wissen, wofür all die Menschen gestorben sind, und zitierte aus Malapartes Roman Haut, einer Fibel des kulturellen Antiamerikanismus: Amerika hat Europa vom Faschismus befreit und ihm zugleich eine neue Religion hinterlassen, den Kapitalismus. Die Weltzeit ist nun Geldzeit, und über Verdis Kloster bleckt ein neuer Himmel. Es ist der Himmel über dem Times Square in New York.