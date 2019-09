Neulich habe ich meinen Fahrradhelm gesucht. Das Ding ist grasgrün und nicht zu übersehen, deswegen war schnell klar, dass ich den Helm irgendwo liegen lassen hatte, und dieses Irgendwo musste mein Urlaubshotel in Tirol gewesen sein. Wenn ich Dinge vermisse, sind die meistens in einem Hotel. Ich habe schon ein Jackett vergessen (in Bangkok), ein Paar Schuhe (in Ulan-Bator) und diverse Ladegeräte für diverse elektronische Gerätschaften (in diversen Hotels rund um die Welt). Außerdem eine gerade erst erstandene Autobiografie von Johnny Cash (in Nashville, natürlich), aber zumindest dafür konnte ich nichts: Die hatte das ordnungsliebende Reinigungspersonal zur Gideons-Bibel in die Nachttischschublade gelegt. Wo ich nicht nachgeschaut hatte. Ich lege nie etwas in Nachttischschubladen. Ich würde es dort vergessen.

