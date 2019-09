Einig ist man sich zumindest über den Zeitplan: Am Morgen des 22. September will Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Flugzeug nach New York steigen und am folgenden Tag vor den Vereinten Nationen Deutschlands künftige Klimapolitik präsentieren. Zuhören werden ihr Regierungschefs aus aller Welt, der UN-Generalsekretär – und stellvertretend für viele Hunderttausende Klima-Aktivisten Greta Thunberg.

Nur, was die Kanzlerin dann sagen kann – darüber tobt zwischen den Berliner Ministerien und den Parteizentralen von CDU, CSU und SPD ein Machtkampf. Entschieden wird er wohl erst am Freitag vor Merkels Abreise, wenn das sogenannte Klimakabinett tagt. Kein "Pillepalle" fordert die Kanzlerin. Einen "großen Wurf" wünscht sich Vizekanzler Olaf Scholz. Und CSU-Chef Markus Söder fordert die "Vorfahrt für die erneuerbaren Energien". Dazu präsentieren die Koalitionäre laufend neue Ideen: eine Abwrackprämie für Ölheizungen, Steuern auf Fleisch und Billigflüge, eine Steuersenkung fürs Bahnfahren, Subventionen fürs Häuserdämmen, einen Klimafonds.

Trotzdem sorgt sich vor allem die Umweltministerin, dass sich das Klimakabinett bei den entscheidenden Stellschrauben nicht einigen wird. Auf drei Dinge kommt es an: Klimaschädliches Verhalten muss teuer werden, ein Gesetz für die Klimaziele muss her, und es muss mehr Geld für klimafreundliche Investitionen geben.

Der Preis: Einig ist sich die Koalition, dass CO₂ einen Preis bekommen muss. Nur wie hoch der sein soll und auf welchem Wege er zustande kommt, ist offen. Die CDU schließt eine neue Steuer aus. Ihre Alternative ist der Emissionshandel. Doch der ist kompliziert und lässt sich nicht schnell einführen. Der wahrscheinliche Kompromiss: Die Union bekommt den nationalen Emissionshandel (irgendwann), übergangsweise aber gibt es doch eine Steuer. Die wird dann "Festpreis" genannt. Klingt absurd, ist aber Politik.

Letztlich entscheidend wird vor allem die Höhe des Preises sein: Mindestens 50 Euro pro Tonne CO₂ halten Fachleute wie der Potsdamer Klimaökonom Ottmar Edenhofer für nötig – und eine zehnprozentige Steigerung pro Jahr.