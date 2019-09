DIE ZEIT: Frau Minkenberg, Herr Dill, Sie kommen aus dem Westen. Herr Sprenger, Frau Reinhardt, Sie sind aus dem Osten: Wie geht es Ihnen mit dem Ergebnis der Wahlen in Brandenburg und Sachsen? Vielleicht die Wessis zuerst ...

Ulrike Minkenberg: Warum wir?

ZEIT: Weil die Landtagswahlen im Osten zuvor als Stresstest für die deutsche Demokratie galten – und dem Westen nicht egal sein können.

© Frederike Wetzels

Ulrike Minkenberg Die 56-Jährige aus Nordrhein-Westfalen ist Kichenmusikerin und Chorleiterin. Sie stammt aus Hückelhoven bei Aachen, ist Mitglied der Grünen, in der Umweltbewegung und Flüchtlingshilfe aktiv.

Minkenberg: Egal war mir der Osten nie. Eine gute Freundin wohnt in Bitterfeld. Wir kennen uns seit Jahrzehnten, haben uns schon vor dem Mauerfall regelmäßig Briefe geschrieben. Davon abgesehen: Ich war immer ein politischer Mensch. Seit einigen Jahren engagiere ich mich in Hückelhoven bei Aachen in der Flüchtlingshilfe und bin bei den Grünen aktiv. Ich bin erleichtert, dass die AfD in Sachsen und Brandenburg nicht stärkste Kraft geworden ist, und zugleich entsetzt, wie viele Menschen ihre Stimme einer Partei gegeben haben, die gegen Ausländer hetzt und die Gesellschaft spalten will.

Andreas Dill: Genauso sehe ich es auch. Ich bin selbstständiger Gitarrenbauer und komme aus Oberschwaben. Ich finde, es gibt keine Rechtfertigung, AfD zu wählen. Sie ist eine rechtsextreme Partei, die das parlamentarische System verächtlich macht. Wer seine Stimme so einer Partei gibt, schadet der Demokratie, dem Land und sich selbst. Das erinnert an den Trotz pubertierender Jugendlicher.

© Frederike Wetzels

Andreas Dill Der 55-Jährige ist Gitarrenbauer und lebt in Weingarten bei Ravensburg in Baden-Württemberg. Er sagt: Es gebe keine Rechtfertigung dafür, AfD zu wählen.

Jens Sprenger: Wenn ich da widersprechen darf. Ich bin in Thüringen geboren, habe in der DDR eine Lehre als Wartungselektriker gemacht und vor und nach der Wende Kunst studiert. Als Parteiloser war ich viele Jahre Bürgermeister meiner Geburtsstadt. Da werden Sie sehr geerdet und bekommen mit, was die Leute auf der Straße denken. Vor einigen Jahren bin ich in die AfD eingetreten. Was Sie da sagen, Herr Dill, erklärt den Erfolg meiner Partei nur zum Teil. Seit 30 Jahren wird den Ostdeutschen gesagt, sie hätten demokratische Spielregeln nicht verstanden und würden sich benehmen wie Kinder. Wer so etwas über Jahrzehnte zu hören bekommt, wird irgendwann wütend – und wählt auch so. Dazu kommen auch programmatische Fragen. Und die AfD ist sehr wohl eine demokratische Partei.

Pia Reinhardt: Das ist es nicht allein. Der Erfolg der AfD hat auch mit dem Kurs der CDU unter Angela Merkel zu tun. Die hat viele konservative Positionen aufgegeben, die früher zum Markenkern der CDU gehörten; ist weiter nach links gerückt. Dadurch ist am rechten Rand eine Repräsentationslücke entstanden, die zum Teil durch die AfD ausgefüllt wird. In dem wohlsituierten Dresdner Viertel, in dem ich wohne, leben zum großen Teil Menschen, die ihr Leben sehr erfolgreich meistern. Früher haben dort die meisten schwarz gewählt, heute wählen dieselben Menschen blau. Wer denkt, nur die Abgehängten und Wendeverlierer würden der CDU abhandenkommen, der irrt. Das Gros der AfD-Anhänger besteht nicht aus Rechtsradikalen, obwohl die Medien das gerne behaupten. Ich möchte, dass diese Menschen ihr politisches Zuhause wieder in der Union finden können.

© Frederike Wetzels

Jens Sprenger Er gehört der AfD an, zählt aber zu den Kritikern des Thüringer Frontmanns Björn Höcke: Jens Sprenger, Jahrgang 1964, lebt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Er ist Designer und Produktentwickler.

Sprenger: Nur repräsentiert das bürgerliche Dresden nicht den ganzen Osten. Es gibt auch Regionen Ostdeutschlands, die sind nicht top saniert. Da leben keine Ärzte und Anwälte, sondern Menschen, denen die Kohl-CDU, der Sie so nachtrauern, blühende Landschaften versprochen hat, und die nun in strukturschwachen Regionen wohnen. Die versuchen, ihre Dorfgemeinschaft am Leben zu halten. Die Menschen dort fühlen sich getäuscht.

ZEIT: Andererseits konnte vielen Ostdeutschen die Einheit vor 30 Jahren gar nicht schnell genug gehen. "Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr", hieß es damals.

Sprenger: Stimmt, und da gehen die Ostdeutschen mit sich selbst nicht hart genug ins Gericht. Mit allen Mitteln wollten sie damals sein wie der Westen – und bezahlen nun die Rechnung.

Minkenberg: Also bitte, abgehängte ländliche Regionen gibt es im Westen wie im Osten. Fahren Sie mal in die Eifel, in den Hunsrück oder ins Saarland. Dass der ländliche Raum Probleme bekommt, hat weniger mit Kohl und der Einheit als mit der Urbanisierung zu tun. Das ist kein Ost-West-, sondern ein Metropolen-Peripherie-Problem.

Sprenger: Mag sein. Nur haben es viele Ostdeutsche in der DDR anders erlebt. Da galt der Grundsatz der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Da hatte jedes Dorf sein Ärztehaus und seinen Konsum. Hinzu kommt, dass viele Ostdeutsche sehr wohl wahrnehmen, dass es immer noch ein Ost-West-Gefälle bei den Löhnen gibt. Diese Ungerechtigkeit wollen viele nicht hinnehmen.