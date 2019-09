In der Serie "Die ZEIT-Rdeaktion entdeckt..." schreiben Britta Stuff, Francesco Giammarco, Alard von Kittlitz und Nina Pauer jede Woche im Wechsel über Beobachtungen aus ihrem Alltag.

Eine Kollegin hat aus der Sauna eine Zeitschrift mitgebracht, von der ich noch nie zuvor gehört hatte. Das Magazin heißt Meine Schuld und kostet 2,20 Euro. 17,70 Euro würde das Meine Schuld-Halbjahresabo kosten. Es gibt ein ganzes schuldiges Universum im Handel, es umfasst Hefte wie Mein Bekenntnis, Mein Gewissen oder Ich gestehe. "Erlebnispresse" nennt sich das.

Ich hatte ja keine Ahnung, was in der Welt so vor sich geht. Da ist zum Beispiel Marie S. (29). Sie hat "die Nase voll" von Freund Sven, verbringt den Sommer auf einer Berghütte, weil sie mal ihre Ruhe haben will. So weit verständlich. Dann begegnet sie bei einer Wanderung Bergretter Markus: "Ich zuckte vor Schreck zusammen und drehte mich ruckartig rum, dabei verlor ich den Halt und fiel geradewegs in die Arme eines vor mir stehenden Mannes in meinem Alter." Marie S. ist jung, aber ungeschickt, dauernd fällt oder strauchelt sie. "Dann stolperten wir gemeinsam in die Hütte, zogen uns dabei gegenseitig aus und liebten uns leidenschaftlich." Happy End: "Nach dem Ende des Sommers habe ich endgültig meinen alten Job hingeschmissen und bin zu Markus gezogen. Ich wollte ihn nie wieder verlieren."

Interessant auch der Lebensweg von Sigrid H. (42): "Er hatte den bösen Blick, deshalb musste sie sterben." Sigrid traf einen Mann, der den bösen Blick hat. Das ahnte sie von Anfang an und hätte vielleicht auch was sagen sollen, denn nun ist seine Frau tot – Sigrids Schuld.

Meine Schuld hat auch Rezepte, zum Beispiel Cordon bleu und sogenannte Fotzelschnitten, offenbar ein schuldiger Ausdruck für arme Ritter.

Seit der Lektüre habe ich das Gefühl, diese Frauen fühlen sich viel zu schnell schuldig. Rechtliche Schuld kann ich nicht feststellen, möchte ich Anna L. (36) zurufen, deren Geschichte überschrieben ist mit: "Gebt mir doch den Berggasthof". Hatte ich erwähnt, dass das Heft, das meine Kollegin gefunden hatte, ein Sonderheft Alpensommer ist? Anna jedenfalls will den Berggasthof der Eltern übernehmen, was diese eher ihrem Bruder überlassen wollten. Nun ist der leider früh verstorben, und Anna L. möchte gern Wirtin werden. Den Richter will ich sehen, der Sie dafür schuldig spricht, liebe Anna.

Auch die moralische Schuld ist in den meisten Fällen Ansichtssache, zum Beispiel die von Marina P. (29), die gesteht: "Statt Käse zu machen wurde ich Bloggerin." In dieser Frage sollte sich Marina ganz vom Schuldbegriff lösen und eher den Freiheitsbegriff betonen: Gegen den eigenen Willen Käse herstellen zu müssen, obwohl man lieber bloggen will, wäre Freiheitsberaubung.

Die meisten dieser Frauen sind wie Ödipus, der auch ohne jede Schuld zur tragischen Figur wurde. Ich würde Ihnen die Geschichte gern in Gänze erzählen, aber dafür bräuchte man längenmäßig ein Themenheft von Meine Schuld. Ich fasse sie darum nur kurz zusammen. Ödipus: "Ich habe Probleme mit meinem Vater."

Ich verlange, dass dieses Heft zur Ehrenrettung dieser Frauen umbenannt wird in "Keine Schuld" oder zumindest in "Nicht mit Absicht". Wahrscheinlich würde sich das schlechter verkaufen, Schuld sells, man sieht’s an Goethe (Faust: "Ich habe mich mit dem Teufel eingelassen"), Dostojewski (Raskolnikow: "Ich habe gemordet – es hat mein Leben ruiniert") und der Bibel (Eva: "Unser Urlaub im Paradies war ein einziger Albtraum"). Dass mich das alles so aufregt, ist übrigens die Schuld meiner Kollegin, die das Ding aus der Sauna mitgebracht hat.