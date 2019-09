Nach dem Putschversuch in der Türkei vor drei Jahren sollte Schluss sein mit freier Kunst und Kultur: Ausstellungen wurden abgesagt, Künstler verhaftet, Istanbuls größte Galerie musste schließen. In jüngster Zeit allerdings – und vor allem nach dem überraschenden Wahlsieg des Oppositionskandidaten Ekrem Imamoğlu, der nun der neue Oberbürgermeister in Istanbul ist – dreht sich der Wind am Bosporus wieder. Während die Regierung in manchen Regionen des riesigen Landes noch immer die leisesten Regungen kulturellen Eigensinns unterdrückt, dürfen in Istanbul, der Vorzeigemetropole, die Träume der liberalen Rest-Bourgeoisie in den Himmel wachsen.

Schon lange war der Kunstherbst nicht mehr so aufregend wie in diesem Jahr. Das neue große Arter-Kunstmuseum der Industriellen-Familie Koç wird eröffnet, nachdem es lange angekündigt war und die Eröffnung ebenso lange aus undurchsichtigen Gründen verzögert wurde. Zugleich beginnt die nicht kommerzielle, betont avantgardistische Istanbul-Biennale, die in diesem Jahr von Nicolas Bourriaud kuratiert wird, einem der weltweit interessantesten Köpfe der Kunstszene. Und auch die schillernde Kunstmesse Contemporary Istanbul öffnet in derselben Woche ihre Tore. Die drei haben sich bewusst zusammengetan, gemeinsam will man in die Offensive gehen.

Istanbul ist das Kraftzentrum der türkischen Kunst und will es unbedingt bleiben, doch erstaunlicherweise tut sich auch einiges in der Provinz, etwa im anatolischen Eskişehir, wo das private Odunpazarı-Kunstmuseum seine Arbeit aufnimmt. Eine echte Pioniertat des Sammlers und Architekten Erol Tabanca, denn von wenigen Ausnahmen abgesehen, herrscht in der türkischen Provinz die große Kunstleere. Die Menschen in der Provinz mit ungewohnten Sehweisen herauszufordern, so wie es Tabanca nun vorhat, könnte sich also als überaus sinnvoll erweisen. Besser jedenfalls, als die Kunstblase Istanbul immer weiter auszudehnen.

Der japanische Architekt Kengo Kuma hat für Tabanca ein Ensemble riesiger Holzkuben aus übereinandergestapelten Kantbalken entworfen, die an die Holzmarkt-Tradition in Eskişehir, diesem "Venedig der Türkei" mit seinen Kanälen und Brücken, erinnern soll. Und so wie überall, wo eindrucksvolle Museumsbauten entstehen, hofft man auch hier auf den Bilbao-Effekt, auf ökonomischen Aufschwung durch Kulturtourismus.

Obwohl zugleich die Autokratie des Recep Tayyip Erdoğan immer islamischer wird, sind weiterhin säkulare, moderne Projekte möglich, das zeigt der Kunstboom dieses Herbstes auf eindringliche Weise. Und manche sehen darin ein Indiz dafür, dass die AKP, trotz ihres martialisch zur Schau gestellten Selbstbewusstseins, die kulturelle Hegemonie im Lande keineswegs erringen konnte. Erst im März des vorigen Jahres hatte der grimmige Präsident eine Art Gegenprojekt gestartet, um die Kulturszene neu auszurichten. Unter dem Titel "Yeditepe" (sieben Hügel), dem alten Namen Istanbuls, eröffnete er in der säkularisierten Hagia Sophia eine riesige Biennale traditioneller Künste, die alles bot, was sich Konservative wünschen, von Miniaturmalerei bis zur Kalligrafie.

Doch das Echo blieb verhalten, und die Kunstszene in Istanbul zeigte sich nur wenig beeindruckt. Sie blickt augenblicklich recht optimistisch in die Zukunft, zumal bereits im nächsten Jahr ein weiteres Kunstmuseum seine Tore öffnen wird, das Museum der Mimar-Sinan-Universität, der akademischen Kaderschmiede der türkischen Kunst. Viel zu lange hatte die Sammlung kein eigenes Haus, jetzt wird der gewaltige Neubau endlich beendet. Die Sammlung des Mimar Sinan Resim ve Heykel Müzesi, so der offizielle Name, umfasst mehr als 15.000 Artefakte vom 19. Jahrhundert bis heute, vom Altmeister Osman Hamdi Bey bis zu Pablo Picasso. Über ein Jahrzehnt war diese großartige Kollektion der Moderne, die wichtigste in der Türkei, geschlossen. Umso größer die Freude, dass ein Neubeginn bevorsteht.

Das Istanbuler Architektenbüro Emre Arolat hat das Haus im Stil eines offenen Betonrasters mit eingehängten Containern konzipiert, es entsteht auf dem Gelände von Antrepo 5, einem historischen Warenlager im alten Istanbuler Hafen. Viele Jahre war das Gelände die zentrale Spielstätte vieler Istanbul-Biennalen und mit seinen maroden Werkstätten ein Identifikationspunkt der Szene. Kein Wunder also, dass sich just hier die einflussreiche Industriellenfamilie Eczacıbaşı ihr privates Kunstmuseum Istanbul Modern errichtet hat.