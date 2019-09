Das Ergebnis der Regionalwahlen in Russland ist für die Regierung ein Schock mit Ansage. In Moskau haben Kandidaten der staatlich zugelassenen Opposition in der Abstimmung vom Sonntag 20 von 45 Sitzen erhalten. Auch in anderen Regionen haben Oppositionsparteien stark abgeschnitten. Die Regierung tröstet sich damit, dass die Kandidaten von Putins Partei Einheitliches Russland in den meisten Orten durchgekommen sind. Aber eben nicht in den wichtigsten.

Warum schwächelt die Partei nun? Dafür gibt es drei Gründe, einer hat mit Putin selbst zu tun.

Putin hatte Einheitliches Russland einst geschaffen, damit sie die Regionalparlamente für ihn besetzt. Doch viele Russen sind der Staatsmacht überdrüssig. Sie gehen kaum noch wählen, der Unmut hat sich in einigen Städten auf den Straßen entladen. Oft aus ganz verschiedenen Gründen. Im vergangenen Jahr ärgerten sich die Menschen über die drastische Heraufsetzung des Rentenalters. In Archangelsk war es 2019 eine geplante Giga-Mülldeponie, in Jekaterinburg ein Kirchenbau im Park, in der Hauptstadt Moskau der Zorn über das Verbot von Oppositionskandidaten, sich zur Wahl zu stellen.

Die Staatsmacht reagiert auf die Demonstrationen verunsichert. Erst zu passiv, dann zu brutal und schließlich ratlos, weil viele Menschen sich nicht einschüchtern lassen. Die Präsidentenpartei war sogar vielen ihrer eigenen Kandidaten so peinlich, dass diese bei den Wahlen zur Tarnung als Unabhängige antraten. Es bricht etwas im Verhältnis von Macht und Volk.

Der zweite Grund für die Schwäche von Putins Partei liegt in der gewieften Taktik der Opposition. Sie hat erkannt, dass sich die Kommunalwahlen aufgrund der extrem niedrigen Beteiligung leicht beeinflussen lassen. Der regelmäßig festgenommene und von Wahlen ausgeschlossene Charismatiker Alexej Nawalny hatte zur "klugen Abstimmung" aufgerufen. Also wählten die Moskauer in Ermangelung echter Oppositionskandidaten Politiker der "Systemopposition", die im Prinzip nichts gegen Putins Kurs haben. Aber dafür fielen die präsidialen Kandidaten durch.

Und schließlich hat das Schwächeln auch mit Putin selbst zu tun. Er ist kein Demokrat, doch hohe Popularitätsraten sind ihm wichtig. Sein System beruht auch auf der persönlichen Zustimmung zum Präsidenten. Als er 1999 erstmals kandidierte, begründeten seine Spindoktoren die Kür des grauen Geheimdienstbürokraten zum Präsidenten so: Putin schaffe Ordnung, bringe Oligarchen, Kriminelle und Tschetschenen zur Räson, er richte den Staat wieder auf. Das war die erste Erzählung, die seine Herrschaft legitimierte.

Als der Ölpreis stieg und die Russen anfingen, enthusiastisch zu shoppen, folgte eine zweite Erzählung: Putin bringe Wohlstand und ein sorgenfreies Leben. Als die 2012 nicht mehr zog und die Moskauer gegen Putins dritte Amtszeit demonstrierten, erfanden die Spindoktoren die Erzählung von Putin, dem Rächer der erniedrigten russischen Nation. Der die Krim zurückholt, der die Nato stoppt, der Amerika die Stirn bietet. Doch nun hat sich auch diese Erzählung abgenutzt, seither suchen Putins Berater verzweifelt nach einer neuen und finden keine.

Aber auch wenn Putins Popularität heute auf die Werte von 2012 gesunken ist, heißt das nicht, dass seine Zeit abgelaufen wäre. Noch immer genießt er über 60 Prozent Zustimmung. Neben gefälligen Erzählungen beruht sein System auf Hunderttausenden von Polizisten und Soldaten für die innere Ordnung, auf Richtern, Ermittlern und Geheimdiensten. Aber für Putin ist es unangenehm, zunehmend auf diese zweite Säule seiner Herrschaft angewiesen zu sein. Je mehr er von den Sicherheitsapparaten abhängig wird, desto labiler wird seine Macht. ⇥Michael Thumann