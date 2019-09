Der Mann an der Rezeption blickt mich an, als wäre ich mit einem Ufo auf dem Campingplatz gelandet. Wo ich meinen Wohnwagen am besten ins Wasser lassen könne? Das habe ihn noch nie jemand gefragt. Da müsse er mal telefonieren, sagt er und fährt zögerlich mit dem Daumen über die Tastatur, als ob er selbst nicht wüsste, wer da zuständig ist.

Durchs Fenster sehe ich, wie ältere Männer in Shorts und Sandalen unseren Wohnwagen belagern, dessen unterer Teil wie ein Bootsrumpf geformt ist. Nico, mein Freund und Mitfahrer, steht daneben und beantwortet sicher die Fragen, die uns schon an den vergangenen beiden Tagen oft gestellt wurden: Ja, der kann schwimmen; nein, die Räder bleiben im Wasser dran; erfunden hat ihn ein Industriedesigner aus Kiel, es war seine Diplom-Arbeit; Boots- oder Anhängerführerschein braucht man nicht; nein, der gehört uns nicht, wir probieren den nur aus.

Als die Schlange hinter mir länger wird und der arme Rezeptionist noch immer nicht weiter weiß, erlöse ich ihn: Egal, Hauptsache wir können duschen und über Nacht die Batterien laden – morgen früh sind wir wieder weg. Wir haben uns den Sealander ja nicht gemietet, um tagelang in einer Vorzeltstadt zu siedeln. Wir wollen frei sein – und wo ginge das besser als in der Provinz Dalarna, im Herzen Schwedens, wo wildes Campen erlaubt ist und Seen jeder Form und Größe die Landkarte sprenkeln?

Bänke runterklappen, fertig ist das Wasserbett © Linus Sundahl-Djerf für DIE ZEIT

Fünf Tage und vier Nächte dauert unser Road-’n’-Lake-Trip. Es ist ein Rundkurs über den Kamm eines gigantischen Kraters: der Siljan-Ring, 55 Kilometer im Durchmesser, entstanden vor 370 Millionen Jahren, als ein Asteroid einschlug. Außerhalb des Kraters, wo Gletscher den Boden erodierten, bildete sich ein Ring aus Seen. Heute wirkt die Gegend, als erholte sie sich noch immer von der kosmischen Aufregung: Kombis schleichen wie in Zeitlupe durch sanftes Hügelland mit Fichten- und Birkenwäldern, in menschenleeren Dörfern zockeln Rasenmähroboter durch Vorgärten. Die Holzhäuser sind im typischen, dunklen Falunrot lackiert; die Farbe ist ein Nebenprodukt der Kupfermine im nahen Falun. Dalarna ist ein Landstrich, in dem jeder seine Ruhe findet: Einheimische, die zum Mittsommer in ihre Ferienhäuser ziehen; Urlauber aus Mitteleuropa, die der Enge der Städte entfliehen; Auswanderer, denen das Leben in ihrer Heimat zu hektisch geworden ist – selbst wenn sie aus der Schweiz kommen.

Patrik Hürlimann, der uns den schwimmenden Wohnwagen vermietet hat, stammt aus Zug, südlich von Zürich. Er ist mit seiner Frau und vier Kindern hierher ausgewandert und arbeitet nun als Coach für gehetzte Großstadtseelen. Außerdem verwaltet er Ferienhäuser und bietet Glamping an: in einem transparenten Kugelzelt im Wald und, seit dieser Saison, im Sealander. Wir sind die ersten Mieter, nicht mal er selbst hat bislang darin geschlafen. Aber er hat die Umgebung erkundet und uns die Koordinaten der schönsten Seen und ihrer besten Zugänge aufs Smartphone geschickt.

Wir fangen klein an, zwei Tage vor dem Zwischenstopp auf dem Campingplatz: mit dem Löming, einem übersichtlichen See im Nordosten des Siljan-Rings. Der Kiefernwald öffnet sich zu einem schmalen Sandstrand, das Wasser glitzert dunkelblau. Böen peitschen Wellen ans Ufer, kein Wetter für eine Testfahrt. Wir koppeln den Wohnwagen ab und ziehen ihn per Hand durch den Sand, das funktioniert gut bei 500 Kilo Leergewicht.

Zu Hause drückte die Hitze, hier sind es 15 Grad, und es fängt an zu nieseln. Wir ziehen die Flügeltür hinter uns zu und machen es uns gemütlich. Tropfen prasseln aufs Chassis, auf dem Spirituskochfeld zischt die Espressokanne. Nico verbindet sein Smartphone mit der Bluetooth-Stereoanlage, ich schalte die LED-Lichtleisten ein, die die Fenster umranden. Per Fernbedienung ändere ich die Farben, hellblau, orange, dunkelrot – wechselnde Rahmen für die Wildnis. Der raue See da draußen, der Wald, die Wolkentürme – das alles wirkt nun wie auf einem Display. Würde Apple einen Wohnwagen bauen, dann so. iGlamping, für Typen wie uns: Vierzigjährige mit Patagonia-Caps und empfindlichen Bandscheiben, im Spagat zwischen Abenteuer und Komfort.

Gegen Mitternacht klappen wir die Bänke zum Doppelbett aus und vermummen uns in unseren Schlafsäcken. Auf den ersten Blick schien der Sealander winzig – aber nun, in der ersten Nacht in der Wildnis, bietet er Schutz und Wärme und genügend Platz.

Am nächsten Tag flaut es etwas ab. Wir öffnen das Faltverdeck, schrauben den Außenborder an und ziehen den Wohnwagen in den See. Die Reifen lösen sich vom Grund, wir springen auf, Schiff ahoi! Ich sitze am Außenborder. Er hat Elektroantrieb und erinnert mich an einen dieser Handventilatoren aus dem Spielzeugladen. Es gibt fünf Vorwärtsgänge, die ersten vier sind Abstufungen von Stillstand. Als ich den fünften schalte, geht ein sanfter Ruck durch unser Gefährt – trotzdem sind wir so langsam, dass Nico skeptisch zu mir rüberblickt. "Is’ auf fünf?" Ich nicke und schweige.