In der Wunderwelt der Zahlen führt die 25 ein eher unspektakuläres Dasein. Sie ist nicht so todsündig wie die 7, nicht so bibelfest wie die 12, nicht so glückbringend wie die 21 bei 17 und 4, nicht so gefürchtet wie die 13 am Freitag. Die 25 ist eine brave Jubiläumszahl: silberne Hochzeit, goldene Ehrennadel, feuchter Handschlag, zurück ins Hamsterrad, husch, husch.

Ein einziges Mal bisher erlangte die 25 größere Popularität – als die britische Sängerin Adele eine CD aufnahm und sie nach ihrem Alter benannte. Ansonsten wissen nur Menschen mit dieser Zahl etwas anzufangen, die sich für elliptische Galaxien am Südsternhimmel interessieren. Im Sternbild Phönix heißt eine von ihnen NGC 25, sie liegt schätzungsweise 419 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Übelmeinende behaupten, das entspreche ungefähr der Distanz, die Serena Williams von ihrem größten Traum trennt. Dem Traum von der 25.

In der First-Class-Globetrotter-Welt des Profitennis führt Serena Williams ein überaus spektakuläres Dasein. Mit Kraft, Willen und einer eisernen Vorhand hat sie alle davongefegt, die ihr in Schlagdistanz gegenübertraten. Williams ist neben Steffi Graf und Margaret Court die einzige Spielerin, die zweimal alle vier Grand-Slam-Turniere (Melbourne, Paris, Wimbledon, New York) hintereinander gewonnen hat. Bei Olympischen Spielen heimste sie vier Goldmedaillen ein; fünfmal beendete sie die Saison auf Platz eins der Weltrangliste; sechsmal wurde sie als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. Mit bisher 90 Millionen US-Dollar hat sie mehr Preisgelder eingestrichen als jede andere Spielerin. Black Power im bunten Dress. Oder im Catsuit.

Williams kommt auf 23 Grand-Slam-Titel, einen mehr als Steffi Graf – und einen weniger als die Australierin Margaret Court. Sie ist 37 Jahre alt und seit zwei Jahren Mutter. Nach ihrer Babypause kündigte sie an, Court als Grand-Slam-Rekordhalterin ablösen zu wollen: Seitdem jagt sie die 25.

Viermal stand sie zuletzt in einem Grand-Slam-Finale. Viermal verlor sie. Ihre Reaktion? Weiter, immer weiter! Auf ins nächste Match gegen den unbarmherzigsten Gegner, auf den man in seiner Karriere treffen kann: die Zeit. Nicht unterkriegen lassen vom nächsten Rückschlag, nicht aufgeben nach einem weiteren Scheitern. Im Januar wartet Melbourne, die nächste Gelegenheit, der 25 auf die Wurzel zu rücken. Williams wird dann 38 Jahre alt sein. Die Frau, von der sie gerade in New York bei den US-Open geschlagen wurde, ist 19.

Der Held oder die Heldin muss scheitern, muss fallen, damit er oder sie zum Menschen wird, damit man ihn oder sie mögen kann. So will es das Klischee. Grundvoraussetzung dafür, dass es mit dem Mögen gelingt, ist, dass der Held oder die Heldin Demut zeigt. Williams hat es nicht so mit Demut. Sie hat es eher mit Ehrgeiz, sie hat es eher mit Aggressionen. Und gerade das macht sie so bewundernswert.

Als ihr der Schiedsrichter im Finale der US-Open im vergangenen Jahr einen Punkt abzog, weil sie zuerst gegen eine Entscheidung protestiert, dann ihren Schläger zertrümmert und den Referee als "Dieb" beschimpft hatte, nahm Williams das nicht klaglos hin, sie begehrte auf. Gegen die Ungerechtigkeit dieser Entscheidung und gegen den Sexismus im Tennis im Allgemeinen. Männer belegen Schiedsrichter zuweilen mit ganz anderen Schimpfwörtern – und nichts passiert.

In Williams’ Weigerung, sich zu fügen, in ihrem Drang, auch nach der vierten Niederlage im vierten Finale weiterzumachen, steckt viel mehr als die Mischung aus Ehrgeiz und Trotz: Sie wehrt sich gegen die Rolle, die der edle Tennissport Frauen – und insbesondere schwarzen Frauen – zubilligt: die der Dankbaren. Danke, dass wir heute so viel Geld verdienen können wie die Männer! Danke, dass wir ähnlich viel Sendezeit im Fernsehen bekommen!

Im Erfolg der Serena Williams feiert die liberale Gesellschaft sich selbst: Schaut her, wie toll fortschrittlich wir doch geworden sind, dass eine schwarze Frau heute dermaßen erfolgreich sein kann. Dafür erwartet sie aber, dass die schwarze Frau stets so freundlich daherkommt wie der ewig nette Roger Federer und so brav wie Angelique Kerber. Dafür, dass Serena Williams dieser Erwartung ganz selbstbewusst nicht entsprechen mag, muss man sie mögen.

Und natürlich dafür, dass sie weiter die 25 Triumphe jagt. Wenn sie dereinst den Schläger zur Seite legt, wird sie sich eins nie vorwerfen müssen: nicht alles gegeben zu haben.