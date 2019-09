Als Kim M. erfuhr, dass eine Flüchtlingsfamilie in eine leer stehende Wohnung in seiner Nachbarschaft einziehen sollte, schlug er dort ein Fenster ein, kippte Farbverdünner in die Wohnung und warf brennende Streichhölzer hinterher. Die Polizei konnte Kim M. aufgrund von DNA-Spuren an Streichhölzern und Farbkanister ausfindig machen. Ins Gefängnis kam er für seine Hass-Tat trotzdem nicht. Ein Richter in Lübeck setzte seine kurze Strafe auf Bewährung aus. Selbst seine Stelle als Finanzbeamter in Hamburg durfte er behalten.

