Ja!

"Ich würde mich selbst als Öko bezeichnen"Von Manuel Barth



Ich fahre SUV. Ich habe kein schlechtes Gewissen deswegen. Im Gegenteil: Es geht mir gut in meinem Auto. Ich sitze hoch oben, habe eine ausgezeichnete Übersicht über den Verkehr, fühle mich sicher. Wenn ich den Kofferraum belade, muss ich mich nicht bücken. Vor fünf Jahren hatte ich einen Bandscheibenvorfall, damals hatte ich noch einen Kombi, aus dem ich mit meinem kaputten Rücken kaum noch aussteigen konnte. Das ist jetzt kein Problem mehr. Ein SUV ist wie ein mobiles Seniorenbett. Beine raus, Beine rein, fertig.

Manuel Barth ist SUV-Fahrer und arbeitet bei der Berliner Feuerwehr. Auf seinem Twitter-Profil beschreibt er sich so: "Auf einer Skala von eins bis zehn, wie gern diskutieren Sie? – Geht auch elf? – Nein. – Warum nicht?"

Das ist wichtig für mich. Ich wohne auf dem Land, habe Kinder. Ich brauche ein Auto. Aber muss, ja darf ich deshalb SUV fahren?

Die moralische Arroganz, die allein aus dieser Frage spricht, finde ich befremdlich. Es fängt schon damit an, dass die meisten Menschen überhaupt nicht wissen, was ein SUV ist. Sie verwechseln diese Autos mit Geländewagen. Dabei haben viele SUVs nicht mal Allradantrieb, das senkt Spritverbrauch und Gewicht. Außerdem sind nur die wenigsten besonders lang. Mein Auto etwa eignet sich denkbar schlecht für Anti-SUV-Polemik. Es hat ungefähr die Maße eines VW Golf, nur in hochbeinig. Es braucht 6,2 Liter auf 100 Kilometer. Früher, mit meinem Kombi, musste ich öfter tanken und länger nach Parkplätzen suchen.

Aber so viel Differenzierung stört natürlich, wenn man das SUV als Symbol braucht: für Umweltverpestung, für Rücksichtslosigkeit, für Angeberei – und zum Aufstacheln der eigenen Gefolgschaft.

Vergangene Woche hat sich in Berlin ein schrecklicher Unfall ereignet. Der Fahrer eines Porsche-SUV hat an einer Kreuzung vier Menschen getötet, darunter ein dreijähriges Kind. Inzwischen gibt es Anzeichen dafür, dass der Mann einen epileptischen Anfall hatte. Trotzdem waren sich Politiker nicht zu schade, die Tragödie für ihre Zwecke zu nutzen. Mehrere Grüne forderten Obergrenzen für SUVs in Städten oder sogar Verbote. Der grüne Baustadtrat im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, schrieb auf Twitter von einer "Autokultur des Ich, Ich, Ich" und forderte: "Lasst uns diese Wagen und viele mehr von den öffentlichen Räumen entfernen".

Mit Verlaub: Einen tödlichen Unfall so zu instrumentalisieren finde ich obszön.

Ich bin Feuerwehrmann in Berlin. Nächstes Jahr habe ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum. Ich weiß nur zu gut, wie gefährlich Autofahren ist. Und wie fragil das Leben. Ich habe schon eine Menge grauenhafter Unfälle gesehen. In die wenigsten von ihnen waren SUVs verwickelt, es waren eher Klein- und Sportwagen mit jungen Männern am Steuer. Das ist natürlich persönliche Empirie, aber sie deckt sich mit Unfallstatistiken: Demnach haben Männer zwischen 18 und 24 Jahren das größte Unfallrisiko. Trotzdem käme niemand auf die Idee, ein Fahrverbot für Männer unter 25 zu fordern – zu Recht.

Genauso absurd ist es, jetzt ein SUV-Verbot zu fordern. Pure Symbolik. Es macht eine Gruppe zum Sündenbock und dichtet jedem SUV-Fahrer ein schlechtes Image an.

Verbrauch der im ersten Halbjahr 2019 zugelassenen Autos © ZEIT-Grafik: Doreen Borsutzki

Dabei zeigt mein persönliches Beispiel, dass die Wirklichkeit komplizierter ist. Ich würde mich selbst als Öko bezeichnen. Ich habe eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, einen Stromspeicher im Gebäude. Mein Haus ist so gut gedämmt, dass selbst der Bezirksschornsteinfeger über die geringen Emissionen staunt. Ich habe dienstlich noch nie eine Flugreise gemacht. Mein Auto habe ich nicht zuletzt wegen des geringen Verbrauchs ausgesucht. Aber das ist ja eine Frage des Temperaments: Wenn du fährst wie eine offene Selters, kannst du auch in einem Smart sieben Liter auf 100 Kilometer verbrennen. Ich bin ein ruhiger und bewusster Fahrer, letztens habe ich nur 4,9 Liter auf 100 Kilometer gebraucht, da habe ich sogar ein Foto vom Display getwittert. Mit meinem ökologischen Fußabdruck muss ich mich wahrlich nicht verstecken.

990.000 SUVs wurden 2018 in Deutschland zugelassen. Damit haben SUVs einen Marktanteil von 28%

Ich gönne jedem Menschen seine Vorurteile. Aber man sollte sich vor Augen halten: Fast ein Drittel aller neu zugelassenen Autos in Deutschland sind SUVs. Ich glaube einfach nicht, dass deren Halter allesamt gefährliche ökologische Ignoranten sind.