Nein!

"Das sind Kampfwagen gegen das Weltklima" Von Harald Welzer



Der einfachste Grund, Stadtgeländewagen zu verbieten, besteht darin, dass es keinen, aber auch wirklich keinen einzigen rationalen Grund für ihre Existenz gibt. Na ja, bis auf den, dass sie vor ein paar Jahrzehnten in den USA bei Chrysler eine Weile ein glückliches Händchen beim Auffinden noch so undenkbarer Marktlücken hatten und in den frühen 1990er-Jahren den Jeep Grand Cherokee erfanden, das erste sinnfreie SUV im XXL-Format. Der auf Größe bedachte Daimler-Chef Jürgen Schrempp beklagte umgehend, dass sie bei Mercedes so etwas nicht im Angebot hatten, woraufhin wenig später die M-Klasse auf den Markt kam.

Harald Welzer "'Die fetten Jahre sind vorbei' kann als frohe Botschaft verstanden werden", glaubt der Direktor der Stiftung Zukunftsfähigkeit und Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg.

Natürlich wäre kein denkender Mensch von sich aus zuvor auf die Idee gekommen, ein Auto besitzen zu wollen, dass schwer, durstig, unpraktisch groß und über alle Maßen angeberisch war – aber Angebot schafft Bedarf, und größer gilt in unserem Kulturmodell fast immer als besser. Seither geht es bekanntlich Schlag auf Schlag. SUVs verzeichnen unaufhörlich steigende Zulassungszahlen und die einzelnen Autos immer noch mehr Größenzuwachs, bis hin zu fahrenden Absonderlichkeiten wie dem neuen BMW X7 mit knapp 5,20 Meter Länge, zwei Meter Breite und einem Gewicht von bis zu 2,5 Tonnen.

Ich stelle mir eine Historikerkommission des Jahres 2500 vor, die versucht, herauszubekommen, wie die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts getickt haben – konfrontiert mit Artensterben, Klimawandel und allerlei anderen ökologischen Problemen, die alle zu tun hatten mit zu viel Ressourcenverbrauch, zu viel Müll und Emissionen. Gerade als das Team sich an den Geschlechterfragen und der geostrategischen Lage abarbeitet und sich nun mit dem Superenergiefresser Digitalisierung auseinandersetzen will, kommt ein Kollege mit einem X7-Prospekt in den Raum, wedelt fassungslos damit herum und schreit: "Die hatten STADTGELÄNDEWAGEN! Die waren einfach gaga."

Die durchschnittliche Motorstärke der Pkw-Neuwagen Die durchschnittliche Motorstärke der Pkw-Neuwagen © ZEIT-Grafik: Doreen Borsutzki

Nein, natürlich wird später niemand erklären können, wie man in einer vollen Welt mit Überlebensproblemen auf die Idee kommen konnte, jedes Jahr noch größere Ausgaben eines ohnedies längst anachronistischen Verkehrsmittels anzubieten, die in der Herstellung noch mehr Material und somit noch mehr Extraktion, Energie, Transportaufwand benötigen, um in enger werdenden Räumen noch mehr Platz zu beanspruchen und noch mehr Schaden an Lebewesen und Infrastrukturen anzurichten.

Unerklärlich bleibt dies, jedenfalls solange man nicht in Erwägung zieht, dass es womöglich gerade die Mahnungen und Warnungen der Ökos und Klimaforscher sind, die bei den Gutsituierten dieser Welt den Drang hervorrufen, jetzt noch, kurz vor dem Peak, everything, das Maximale, für sich herauszuholen. Anders ist ja der unglaubliche Eskapismus nicht zu verstehen, wie er in den Kampfwagen gegen das Weltklima genauso zum Ausdruck kommt wie in den immer brutaler werdenden Formen des Tourismus, mit Entdeckerkreuzfahrten in die Arktis, solange es sie noch gibt. Nur als Beispiel.



Das Einzige, was bei alldem wenigstens für Zyniker tröstlich sein mag, liegt darin, dass diejenigen, die SUV fahren, ihr Geld ausgerechnet für etwas ausgeben, mit dem sie in keine Garage kommen und in kein Parkhaus, das ihnen also am Bein hängt wie die Kugel den Dalton-Brüdern in Lucky Luke-Heften. Und darin, dass die Männer, die ihre Wünsche nach Größe und Überbietung ausgerechnet mithilfe übergroßer Autos zu erfüllen suchen, neben diesen gnomenhaft aussehen. (Kleiner Tipp: Neben einem Austin Mini, der 1959 erschienenen letzten wirklichen Innovation der Automobilindustrie, erscheint man größer.)

Platzbedarf Breite und Tiefe verschiedener Fahrzeugtypen im Vergleich zu einem regulären Parkplatz mit 5 m x 2,3 m Quellen: CAR Uni Duisburg Essen, eigene Recherche © ZEIT-Grafik: Doreen Borsutzki

Aber vielleicht geht es ja den Käufern und Fahrerinnen gar nicht mehr nur um die Vergrößerung ihrer Egos, sondern um den furchtsam herbeigeorderten Schutz gegen die supergefährliche Welt da draußen. Vielleicht werden auch deswegen die Autodesigns immer aggressiver, die Fake-Kühlergrills immer größer, die Reifen immer fetter und die Fenster immer kleiner. Nein, man will gar nicht mehr zeigen, wer man ist, sondern nur noch, was man anrichten könnte. Und wenn die Psychopathologie des Alltagslebens im 21. Jahrhundert in der sichersten aller geschichtlich bekannten Gesellschaften dort angekommen ist, hilft nur noch eines: verbieten.