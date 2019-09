Auf der Straße lag ein abgerissener Außenspiegel, wenn ich mich richtig erinnere, oder ein Stück von einem Kotflügel. Ansonsten floss der Verkehr normal, chaotisch wie immer, nichts Ungewöhnliches. Was ist denn passiert?, fragte ich die Frau hinter der Kasse in dem kleinen Supermarkt an der Ecke.

Ach, hat mal wieder geknallt.

Das ist ein paar Jahre her. Es war nicht lange nach dem Unfall, den ich selbst an dieser Kreuzung als Beifahrerin erlebt habe. Wir kamen vom Gartencenter, den Kofferraum voller Pflanzen, es sah herrlich aus. Wir fuhren die Ackerstraße entlang, dann sah mein Freund nicht, dass von rechts einer aus der Invalidenstraße kam. Der fuhr uns in den Kotflügel. Wären wir nicht so langsam gewesen, wäre er in die Beifahrertür gefahren, also in mich. Ziemlicher Schreck, Polizei, aber gut, Glück gehabt.

Der Unfall vom Freitagabend ist der dritte in den acht Jahren, die ich hier wohne.

Ich stand daneben, als es passierte, an dem Brunnen in dem kleinen Park, der direkt an der Kreuzung liegt. Hinter mir die Straße. Ich hörte, wie ein großer Motor stark beschleunigte, dann drehte ich mich halb um und sah, wie der Porsche durch die Luft flog. Das riesige dunkle Ding, plötzlich leicht wie ein Ball. Ich brauchte einen Moment, den Anblick in meinem Gehirn zu einem Sinn zusammenzufügen. Auch der Schrei, den ich dann hörte – ich verstand ihn nicht. War es ein Kind, ein Erwachsener, schrien mehrere oder nur einer? Er hörte irgendwie nicht mehr auf. Ich habe ihn jetzt noch im Ohr.

Um mich herum Jugendliche, das sind die Skater, die hier immer rumfahren, eigentlich noch Kinder, aber als Jugendliche verkleidet, extrem coole Typen. Sie waren kreidebleich.

Ich wollte nicht zur Unfallstelle, ich hatte mein Kind im Arm, aber ich dachte, vielleicht muss ich helfen, aber wie? Ich denke jetzt noch, es wäre doch meine Pflicht gewesen, hinzugehen.

Es war so ein schöner Abend, Freitag, noch sommerlich warm, viele Leute auf den Gehwegen, auf dem Pappelplatz mit der leicht ungepflegten Grünanlage. Draußen vor dem Späti saß man auf Getränkekisten beim Bier, die Berliner Interpretation des Aperitifs.

Am Samstag, dem Tag nach dem Unfall, wollte ich die Wohnung nicht verlassen, obwohl die Sonne geschienen hat. Ich wollte nicht wie sonst samstags in der Invalidenstraße meine Einkäufe machen, wo ich immer irgendeinen Nachbarn treffe, um kurz zu reden, die ältere Frau mit dem Rollator und ohne Zähne. Die Verkäuferin in dem Lebensmittelladen, die immer von Kopf bis Fuß in Pastell gekleidet ist. Ich bin dann doch raus und habe Blumen an die Unfallstelle gelegt. Jetzt ist da ein Blumenmeer.

Kühlermasken, die an gefletschte Zähne erinnern

Ich drehe mich jedes Mal um, wenn ein Motor aufheult. Und natürlich denke ich: Wenn ich noch rübergegangen wäre zum Weinladen, wie ich es vorhatte, und nicht abgelenkt gewesen wäre davon, dass mein Sohn im Brunnen planschen wollte, hätte ich dann genau dort gestanden mit dem Buggy?

Aber mein Gefühl der Angst wird dem Alltag weichen. Die Statistik sagt: Die Zahl der getöteten Fußgänger sinkt. SUV-Verbote werden gefordert, von der Deutschen Umwelthilfe, von einigen Grünen-Politikern, lese ich. Aber die Datenlage zeigt, SUVs sind nicht häufiger in Unfallgeschehen verwickelt als andere Autos. Offenbar verleiten sie nicht zu unvorsichtigem Fahren und überhöhter Geschwindigkeit.

Sie sehen vielleicht aggressiv aus, als wären sie wütend auf jemanden, weil ihre Kühlermasken immer größer werden und an gefletschte Zähne erinnern und weil die Scheinwerfer gucken wie aus zusammengekniffenen Augen. Aber für einen Fußgänger ist es laut Studien egal, ob er von einem SUV oder einem Kleinwagen angefahren wird.

Meine Angst ist total irrational, denke ich. Nicht grübeln. Weitermachen.

Und doch.

Am Blumenmeer treffe ich am Sonntag eine Nachbarin mit ihrem Mann und ihrem Hund. Sie seien vergangene Woche gerade bei der Polizei gewesen, hier bei Abschnitt 31 in der Brunnenstraße. Sie hätten gesagt, hier werde immer so gerast, ob sie nicht etwas dagegen machen könnten? Sobald es sich in der Invalidenstraße staut, biegen viele Autos links in die kleinere Ackerstraße ab, um dann mit 70 durch die Wohnstraßen zu rasen. Und ja, SUVs können fast ohne Abbremsen über die in den Boden eingelassenen Speedbumps hinwegrauschen.