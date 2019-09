Adelheid Popp sorgte für Unruhe. Sie erzählte ihren Kolleginnen in der Korkfabrik von der Arbeiterbewegung, von Unterdrückung und Ausbeutung, von den Reichtümern in den Händen weniger, und sie erklärte, was Sozialismus sei. Ihre Vorgesetzten bekamen die Agitation mit, immer stärker übten sie "ihre tyrannische Macht" aus, und ihr Chef drohte ihr schließlich: "Denken Sie daran, dass Sie für eine alte Mutter zu sorgen haben." Doch Popp ließ nicht ab, wurde 1919 eine der ersten weiblichen Nationalratsabgeordneten und schließlich die erste Frau, die im österreichischen Parlament eine Rede hielt.

Ihr autobiografisches Buch Jugend einer Arbeiterin, das erstmals im Jahr 1909 erschien, ist vor Kurzem neu herausgegeben worden, erweitert um historische Einordnungen. Es gibt einen beklemmenden Einblick in das Leben um die Jahrhundertwende und die frühe Zeit der österreichischen Sozialdemokratie.

Adelheid Popp war eine der wichtigsten österreichischen Sozialdemokratinnen. Sie kämpfte für das Frauenwahlrecht, das vor 100 Jahren eingeführt wurde, für bessere Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen und die Rechte der Arbeiterinnen.

Sie stammte aus armen Verhältnissen, lebte erst in Inzersdorf, später in Wien. Ihre Familie hatte einen Migrationshintergrund, der Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, mit dem sie selten sprach, die Mutter erzkatholisch und die Erziehung geprägt von einem traditionellen Frauenbild.

Schon als Kind musste Adelheid Popp arbeiten, mit zehn Jahren häkelte sie zwölf Stunden täglich Tücher in einer Werkstätte. Andere Kinder spotteten über ihre Armut und darüber, dass sie barfuß gehen musste. Hatte sie gerade keine Arbeit, ging das Kind von Tür zu Tür, klopfte an und sagte: "Bitt schön, ich möchte Arbeit." Oft habe sie sich "erst die gewaltsam aufsteigenden Tränen trocknen" müssen, ehe sie sprechen konnte.

Ein Kollege ihres Bruders machte sie schließlich mit den Ideen der Arbeiterbewegung vertraut. Er brachte Bücher, erklärte den Unterschied zwischen Anarchismus und Sozialismus. "Von ihm hörte ich auch zum ersten Mal, was eine Republik sei – und trotz meiner früheren dynastischen Schwärmereien entschied ich mich für die republikanische Staatsform. Ich sah alles so nahe und greifbar, dass ich förmlich die Wochen zählte, die bis zur Umwälzung des Staats- und Gesellschaftswesens noch vergehen mussten."

Sie begann Zeitungen und Bücher zu lesen, über die eigene Lebensrealität nachzudenken, erzählte ihren Kolleginnen von der Arbeiterbewegung, organisierte Versammlungen und begann sich in der Partei zu engagieren – neben ihrer Arbeit. Sie fuhr von der Schicht direkt zu Veranstaltungen, in der Nacht zurück und stand um sieben Uhr früh wieder in der Fabrik. Die Doppelbelastung zehrte an ihrem Körper, sie wurde krank, und gleichzeitig begannen sich Staatsanwälte und Geheimpolizisten für sie zu interessieren.