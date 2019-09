"Der Blitz soll dich beim Scheissen treffen", ließ ein User in einem Facebook-Kommentar Ekaterina Degot wissen. Es war die heftigste Reaktion, die sie in Österreich bisher mit ihrer Arbeit provozierte. Degot zuckt mit den Schultern. Eine Petitesse für die 61-Jährige. "Ich komme aus Russland, ich bin Schlimmeres gewohnt", sagt sie und lehnt sich in den Ohrensessel zurück.

Degot ist Kuratorin, Kunsthistorikerin und -kritikerin – und seit 2018 Intendantin des Steirischen Herbstes, des interdisziplinären Festivals für zeitgenössische Kunst, das an diesem Donnerstag in seine 52. Ausgabe geht. Unter dem Motto "Volksfronten" startete Degot vergangenes Jahr ihre Intendanz und stieß bei der Kritik auf viel Wohlwollen. Auch die Einheimischen konnten sich mit dem ehrgeizigen Parcours der neuen Intendantin anfreunden – nur mit einem Projekt hatten viele ihre Probleme: dem schwarzen Abfallcontainer für Nazi-Relikte. Mitten auf dem Grazer Hauptplatz gab der japanische Performancekünstler Yoshinori Niwa der autochthonen Bevölkerung die Möglichkeit, Opas alte Nazi-Uniform zu entsorgen. Einigen ging das zu weit. Sie beschimpften Künstler und Intendantin, inklusive Blitzschlagtodesflüchen auf der Toilette.

Ein Jahr später schmunzelt Degot immer noch über die originelle Verwünschungsformel. Es ist Dienstagabend, sie sitzt vor kreisrund geschnittenen Toasthäppchen in der Grand Etage im achten Stock des Hotels Grand Ferdinand am Wiener Stubenring. Normalerweise haben hier nur Hotelgäste und "Private Club Mitglieder" Zugang. Degot blickt sich um. Es ist kein Ort, an dem sie sich in der Regel aufhalten, gar wohlfühlen würde. Aber für den Anlass könnte er nicht passender sein. Opulent, dekadent und ein Hauch Fin de Siècle, genau die richtige Kulisse, um ihr aktuelles Programm für den Steirischen Herbst vorzustellen: Grand Hotel Abyss – Grand Hotel Abgrund.

Inspiriert hat das Motto ein Text des ungarischen Philosophen Georg Lukács, der in den Dreißgerjahren das Lebensgefühl europäischer Intellektueller vor dem heraufziehenden Faschismus beschrieb. Degot wähnt sich in einem ähnlichen Moment, einer Art hedonistischer Apokalypse, der ihresgleichen in einer Mischung aus Angstlust und Nihilismus entgegenfeiern. Die Welt steuert auf ihr Ende zu, und Europas Intelligenzija weiß sich nicht anders zu helfen, als sich in eine Party zu stürzen. Carpe diem in Exzess.

Auch dieses Jahr wird sie Leute vor den Kopf stoßen, das weiß Degot. Das hat Tradition in der Geschichte des Festivals. 1975 waren es die Nackten in Wolfgang Bauers Stück Gespenster, 1981 Hermann Nitschs Aktionskunst, 1988 Hans Haackes Siegessäule, die gar von Rechtsextremen angezündet wurde.

Degot bleibt dieser Tradition treu. Dieses Jahr vermutet sie den größten Unmut über Eduard Freudmanns Installation Monumyth am Befreiungsdenkmal im Grazer Stadtpark. Degots Augen leuchten. Das tun sie immer, wenn sie nicht über sich selbst, sondern über Kunst sprechen kann. "Das Denkmal gedenkt nicht der Befreiung von den Nazis, es gedenkt der Befreiung von den Befreiern", erklärt sie.