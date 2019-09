Am 29. September wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. In den vergangenen Wochen hat die Wiener Wochenzeitung "Falter" mehrfach über Spenden und Schulden der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) berichtet. Sie beruft sich dabei auf interne Unterlagen der Partei. Die ÖVP hat nun gegen die Berichterstattung des "Falter" geklagt. Vorsitzender der Partei ist der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz.

