Wer Fleisch essen will, muss nicht töten – manchmal liegt ein Tier tot herum. Mit "gut abgehangen" hat die Qualität der Kadaver aber nicht viel gemein. Ein an Altersschwäche gestorbenes Getier blutet nicht aus, sofort übernehmen die Bakterien im "Reifeprozess" die Federführung. Auch was Löwe, Leopard oder Hyäne dem Menschen am Ende ihres Mahls an Aasresten überlassen, ist aufgrund mangelnder Kühlung bakteriologisch nicht immer unbedenklich.

Für unsere Ahnen bedeutete das: Bauchschmerzen! Drei Millionen Jahre vor der Erfindung von Speer, Pfeil und Bogen waren sie noch Aasfresser. Verputzte ein so früher afrikanischer Hominide einen gefundenen Schmaus, schlug ihm das – je nach Wirken von Parasiten, Bakterien, Viren oder Pilzen – öfter auf den Magen.

Aber nicht immer. Hatten Buschfeuer die Speisetiere dahingerafft, verhielt es sich anders. Diese Todesursache war von entscheidendem Einfluss auf das Befinden desjenigen, der weiterverarbeitete, was die Flammen übrig gelassen hatten. Durchgebraten, sanft gegart, gut geräuchert oder einfach trocken geröstet war in solchen Fällen das Fleisch, das der Vormensch aufsammelte. Im Lauf der Zeit bemerkte er, dass sich angekokelte Happen leichter verdauen ließen. Sie machten ihn seltener krank, sie blieben länger frisch.

Und so kam es, dass gebratenes Aas (später: gebratene Beute) Menschen zu schmecken begann. Diese Liebe schlug sich im Genom nieder. Denn im Lauf der Evolution pflanzte sich erfolgreich fort, wer denaturierte Eiweißkost zu sich nahm. Dass heute mancher fast süchtig ist nach den durch die sogenannte Maillard-Reaktion entstandenen Röstaromen auf der Oberfläche eines gegrillten Rindersteaks: ein Erbe der Altsteinzeit.

Wer damit anfing, Wildfeuer zu zähmen und erste Barbecues geplant herbeizuführen, ist umstritten. Dem Australopithecus trauen Wissenschaftler nicht zu, vor mehr als zwei Millionen Jahren diesen entscheidenden Schritt zur Menschwerdung vollzogen zu haben. Erst der Gattung Homo gelang wohl vor 1,9 Millionen Jahren eine Erfindung, die das Essen massiv verbesserte. Mit der Einrichtung des Herdfeuers grillte und kochte sich der Homo ergaster, der Vorläufer des Homo erectus, in die kulturelle Moderne.

Vor mehr als einer Million Jahren verbrannten die Bewohner in der südafrikanischen Wonderwerk-Höhle Gräser, Zweige und Blätter und hinterließen haufenweise verkohlte Knochen – dies ist der wohl älteste direkte Nachweis einer paläolithischen Grillstelle. Umstritten sind 700.000 bis 800.000 Jahre alte Feuerstellen in Israel. Die dort forschenden Wissenschaftler räumen ein, dass wilde Feuer die gefundenen Holz- und Nahrungspflanzenreste verkokelt haben könnten. Unbestritten ist dagegen, dass sich Neandertaler und Homo sapiens bei ihrer Ausbreitung bis in den Norden Europas nicht mehr auf zufällige Blitzeinschläge verließen. Längst hatten sie gelernt, wärmende Zentren zu schaffen, auf denen die Mitglieder einer Sippe gemeinsam grillten, an denen sie sich Geschichten erzählten und Gedanken wälzten.

Wie sehr diese Innovation unsere Abkehr von tierischem Verhalten befördert haben könnte, beschrieb der griechische Chronist Athenaios im 3. Jahrhundert: Als man sich noch "gegenseitig auffraß und es viel Schlimmes gab", da sei ein Mann mit Erfindergeist aufgetreten und habe als erster Mensch ein Tier geschlachtet und gebraten: "Weil es weitaus besser schmeckte als das Menschenfleisch, verzehrten sie sich nicht mehr gegenseitig."