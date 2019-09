Meine erste Erinnerung an György Konrád: Ich las seinen großartigen Roman Der Besucher, ausgerechnet als ich Ungarn schon verlassen hatte und gerade in Berlin angekommen war, und ich fand mich durch seine Ehrlichkeit und seinen Humanismus getröstet. Zehn Jahre später traf ich ihn persönlich. Er war Präsident der Akademie der Künste in Berlin und lud einige Personen ein, um über das Thema "Tod" zu diskutieren. Die anderen waren wohl kompetent, ich, als die Jüngste und eine Anfängerin in allem, war es nicht. Konrád gab mir zu verstehen, dass ich vermutlich mehr Wissen besaß, als ich es selbst ahnte, und dass es auch legitim sei, irgendwo nur als Beobachter dabei zu sein. Dass es nicht stimmt, dass man irgendwo nicht sein dürfte, nur weil man zum Beispiel jung ist oder weiblich oder namenlos.

