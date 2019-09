Alles begann vor fast vierzig Jahren mit einem Paukenschlag beim Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, einem der ältesten und renommiertesten Musikwettbewerbe der Welt. Wutentbrannt legte die argentinische Pianistin Martha Argerich ihren Posten als Jury-Mitglied nieder, weil ein Teilnehmer es nicht ins Finale geschafft hatte, den Argerich für "ein Genie" und somit für den wahren Sieger hielt: Ivo Pogorelich, 1958 in Belgrad geboren und damals 22 Jahre alt, spaltete mit seiner Chopin-Interpretation die Jury und schied bereits nach der dritten Runde aus dem Wettbewerb aus. Der Grund: Er sei "zu exzentrisch". Der Rest ist Musikgeschichte. Über Nacht wurde Pogorelich zum berühmten Verlierer. Seine erste Schallplatte mit dem Titel Chopin Recital, frech beworben als seine "Antwort auf Warschau", nahm er für die Deutsche Grammophon auf, die ihm daraufhin auch gleich einen Vertrag gab. Ausverkaufte Konzerte auf Bühnen wie der New Yorker Carnegie Hall brachten ihm dann dauernden Weltruhm.

Den Ruf des Enfant terrible der Klassikwelt wurde Ivo Pogorelich nicht mehr los, er polarisierte die Musikkritik sowie das Publikum von Anfang an: Während ihn einige einen exzentrischen "Tastendandy" und "Narziss als Goldfinger" nannten, hielten ihn andere für einen Visionär und "Dionysos des Klaviers". Mit seiner wilden Künstlermähne und extravaganten Outfits galt er vielen als "schönster Pianist seit Franz Liszt". Hinter diesem Image steckte jedoch immer ein Perfektionist. Das gilt sowohl für die Erarbeitung eines Repertoires als auch fürs Aufzeichnen eines Musikalbums. Pogorelichs Kunst braucht Zeit.

Über 20 Jahre hat es gedauert, jetzt ist er wieder mit einem neuen Album zurück und gibt Konzerte. Auf Nachfrage, was er denn in der Zwischenzeit gemacht habe, reagierte er gereizt. Man mutmaßt, dass der Tod seiner Frau, der georgischen Pianistin Aliza Kezeradze, die 1996 an Krebs starb, eine Rolle gespielt haben könnte. Der Künstler schweigt. Ähnlich wie Nietzsches Zarathustra schien er sich eines Morgens gedacht zu haben: "Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind."

Ende August gab Pogorelich im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals ein Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie. Mit kühler Kompromisslosigkeit und hartem Anschlag zerlegte er vor aller Ohren erst Bach (Englische Suite Nr. 3 g-Moll), dann Beethoven (Sonate B-Dur op. 22) so in ihre Einzelteile, dass sich die sonst so vertraute polyphone Partitur wie bei einer chemischen Reaktion zu neuen, kristallinen Klangmolekülen verband. Auch in der zweiten, gleichzeitig energisch und cool vorgetragenen Hälfte mit Chopin (Barcarolle Fis-Dur op. 60und Prélude cis-Moll op. 45) und Ravel (Gaspard de la nuit) brach Pogorelich mit allen Hörerwartungen.

Sein neues Album wirkt mit seinem Repertoire aus den beiden zweisätzigen Beethoven-Sonaten Nr. 22 und 24 sowie der b-Moll-Sonate von Rachmaninow, als sei es ganz darauf angelegt, wieder einmal alles auf den Kopf zu stellen. Als ich ihn bei einem Gespräch im Hamburger Hotel Vier Jahreszeitenauf die Herausforderungen einer Aufzeichnung anspreche, blitzen Pogorelichs Augen auf: Es handle sich um einen ganz besonderen Dienst am Komponisten, der einem Interpreten ähnliche Kräfte abverlange wie die Olympischen Spiele einem Athleten. "Wenn man musikalisches Material dokumentiert, ist das Ziel, die Quintessenz seiner Erfahrungen einzufangen. Wie ein Schneider nimmt man die Schere und tilgt Dinge, bis die Substanz bleibt." Sein Ziel sei dabei nicht, anders als andere zu klingen. Einspielungen, fremde wie eigene, höre er sich ohnehin nie an. Sie interessieren Pogorelich nicht. Was zähle, sei der Text, die Partitur.

Doch wieso gerade Beethoven und Rachmaninow auf einer CD? Pogorelich erzählt, dass er mit der Rachmaninow-Sonate, die er als "einen der vielen Mount Everests der Klavierliteratur" bezeichnet, stets großen Erfolg auf Konzerten gehabt habe. "Persönlich war ich aber nie zufrieden damit. Etwas fehlte, und ich wollte es finden und gleichzeitig mich selbst erobern. Beethoven half mir dabei." Beethoven?

"Beethoven ist ein Reservoir an Wissen. Die ganze moderne Klavierkunst basiert auf seinen pianistischen Errungenschaften, die dann unter anderem von Liszt weiterentwickelt wurden." Tatsächlich waren es ausgerechnet diese beiden verrätselten Beethoven-Sonaten, in denen Pogorelich den Schlüssel zu einem neuen Klang fand. Das Interessante an op. 54: Beethoven hatte damals ein neues Klavier aus Paris geschenkt bekommen. "Es war der Lamborghini seiner Zeit. Ein absolut unglaubliches Instrument. Und was macht Beethoven damit, als Deutscher? Mit dem Talent zum Technischen legt er direkt los und experimentiert auf Basis der menschlichen Anatomie, auf der Suche nach mehr Präzision. Er war der Leonardo da Vinci des Klaviers."

Um die beiden Sonaten Beethovens spielen zu können, musste Pogorelich eine spezielle Technik entwickeln. "Diese Technik kam als ein Bonus. Ich lernte die beiden Beethoven-Sonaten und entwickelte dabei eine neue Herangehensweise ans Klavierspiel, welche ich ›integriertes Spiel‹ nenne. In welchem Sinne? Eine chinesische Vase ist wunderschön aus der Distanz, aber auch aus der Nähe betrachtet, offenbaren sich dem Betrachter wunderschöne Details. Das war mein Ziel: eine Transparenz der Musik, erzielt durch mathematisch kontrollierte Intervalle, Akkorde, Tempi und Tonqualitäten."