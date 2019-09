Vor 30 Jahren telefonierte man in Telefonzellen. So gesehen, sind 30 Jahre eine lange Zeit. Sie können aber auch ganz schnell vorbei gehen. In 30 Jahren soll Deutschland klimaneutral sein. Die Bundesregierung hat das wiederholt versprochen. Unter dem Strich darf dann aus keinem Haus, keinem Schornstein, keinem Auspuff mehr CO₂ entweichen. Aber wie?

