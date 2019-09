Ein solches Wochenende hat es noch nicht gegeben. Es ist, als hätte ein Dramaturg den Kalender diktiert, um maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen: Am Freitag finden die bislang größten Proteste von "Fridays for Future" statt, Aktivisten planen einen weltweiten "Klimastreik", in Deutschland soll in Hunderten Städten demonstriert werden. Aus der scheinbar obskuren Aktion eines schwedischen Mädchens ist eine globale Bewegung geworden. Zeitgleich will das Klimakabinett endlich sagen, was die Bundesregierung vorhat, um den Klimawandel zu bekämpfen.

Und am Samstag beginnt in New York der dreitägige UN-Klimagipfel, Gastgeber ist UN-Generalsekretär António Guterres, eine der Sprecherinnen wird Greta Thunberg sein. Guterres wird die Staats- und Regierungschefs ins Gebet nehmen, warum sie wortbrüchig sind und geltende Klimaschutzverträge ignorieren.

Die Jugend auf der Straße und die Mächtigen beim Rapport: In Worten und Symbolen ist das Thema damit angekommen, wo es hingehört – im Zentrum der Weltpolitik.

Es sind schon andere Protestbewegungen gescheitert, aber es muss nicht so sein

Natürlich ist mit diesem historischen Wochenende allein nichts erreicht. Auch danach wird der Amazonas brennen, werden die Polkappen schmelzen, werden Millionen Tonnen CO₂ in die Atmosphäre geschleudert werden.

Es sind schon andere Protestbewegungen gescheitert, an der Beharrungskraft der Verhältnisse, an der Ignoranz der Verantwortlichen, an der Gier des Kapitalismus. Auch an der Psychologie des Menschen, der dazu neigt, beharrlich darauf zu vertrauen, dass es so schlimm schon nicht kommen werde. Aber es muss nicht so sein.

Es kann auch sein, dass künftige Historiker dieses Wochenende im September 2019 in Fettdruck hervorheben werden. Als Wendepunkt, wenigstens als Beginn einer Umkehr. Auf die weltweiten Anti-Vietnamkriegs-Proteste folgte ein paar Jahre später tatsächlich das Ende des Krieges in Südostasien (und die Errichtung von Diktaturen in Vietnam und Kambodscha). Auf den Völkerfrühling 1968 in Berkeley, Paris und Prag folgte eine tief greifende Liberalisierung im Westen – und mit zwanzig Jahren Verspätung der Zusammenbruch des Kommunismus im Osten. Protest kann wirken – wenn er etwas aufnimmt und zuspitzt, was längst in den Gesellschaften vorhanden ist. Ein Unbehagen, eine Ahnung, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Auch Greta Thunberg und die Aktivisten von "Fridays for Future" haben solch ein kollektives Unterbewusstsein artikuliert. Jetzt muss die Politik auf die Höhe der Probleme kommen.

Sicher ist: Was immer die Koalition am Freitag präsentiert, wird ein Gefühl von Klein-Klein und Durcheinander vermitteln. Denn wie es aussieht, tut diese Regierung, was sie immer getan hat: Sie schmeißt die Probleme mit Geld zu.

Was fehlt, ist ein Angebot. Eine Erzählung, wie aus dem Wort "Menschheitsaufgabe" (Angela Merkel, Klimakanzlerin) tatsächlich Politik für eine hoch industrialisierte und hoch individualisierte Gesellschaft wird. Eine Politik, die ohne Angst das Gigantische der Aufgabe beschreibt, für die Industrie, für die Städte, für jeden Bürger. Die Dilemmata ernst nimmt und widerstreitende Interessen nicht ignoriert.

Damit das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden kann, auf das sich die Welt 2015 in Paris geeinigt hat, müssen alle großen Verschmutzer, Europa und Deutschland mit voran, drastisch weniger Energie verbrauchen und anders Energie erzeugen, sie müssen ihre Transportinfrastruktur umbauen, die Wirtschaft neu aufstellen. Und bei alledem müssen die Bürger mitmachen, höhere Belastungen akzeptieren und ihren Lebenswandel umstellen, ohne aufzubegehren. Sie müssen Veränderungen mitgestalten, auch im Interesse der Menschen in fernen, von der Klimakrise weitaus stärker betroffenen Ländern. Solidarität bekommt einen neuen Klang. Es ist ein beispielloses Projekt, so etwas wie der Wiederaufbau nach dem Krieg plus die Mondlandung unserer Zeit.

Kann das gelingen? Sicher nicht, wenn Politik die Veränderung vor allem als Horrorszenario verkauft, als Zumutung und Bevormundung, als Anschlag auf die Freiheit. Als Kulturkampf.

Es braucht eine Politik, die nicht auf Überwältigung setzt, sondern auf Überzeugung. Die die Veränderung als Arbeit für Vernunft und Fortschritt beschreibt. Die nicht Angst schürt, sondern Zuversicht. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass ein Teenager die Agenda der Weltpolitik verändern kann?