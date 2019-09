Viele Jahre lang war die Einschätzung verbreitet, der Kollaps des Sowjetkommunismus sei ein historischer Sieg des Westens gewesen, der weltweit in ein Zeitalter der liberalen Demokratie münden werde. Gestützt auf die Macht eines wohlwollenden Hegemons sowie die Regeln der liberalen internationalen Ordnung, würden letztlich alle danach streben, so zu werden wie "wir" in Europa und Amerika.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden