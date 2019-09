Als die amerikanische Schriftstellerin Lucia Berlin vor etwa vier Jahren wiederentdeckt wurde, bekamen wir nicht nur ihre Storys, sondern eine weitere Geschichte dazu. Nämlich die der schönen Schriftstellerin mit dem tragischen Leben, das so tragisch war, dass man Berlin, die zeitlebens nie angemessen entdeckt worden war, erst wiederentdeckte, als es Berlin nicht mehr mitbekam, und das war elf Jahre nachdem sie 2004 im Alter von 68 Jahren gestorben war. Und all das war nicht nur für Berlin tragisch, sondern natürlich auch und insbesondere für ihr begeistertes Publikum, das Berlin auf eine ähnliche intensive Weise zu lieben schien, wie Berlin in ihren Texten voller Liebe auf die Welt blickte. Denn vielleicht, so die Publikumsidee, hätte die Schriftstellerin in anderen und nicht so unbekannten Verhältnissen viel mehr als nur 76 Storys veröffentlicht, ja vielleicht hätten wir viel mehr bekommen können von diesen pointierten, genauen, weisen Texten mit dem speziellen Personal (Jockeys mit Knochenbrüchen, Großväter, die sich alle Zähne herausreißen lassen), das sich an durchweg interessanten Schauplätzen trifft (Entzugskliniken, Waschsalons) und dabei von einer so warmen und brutal harten Erzählerin beobachtet wird, deren Leben eben sehr an das wenige erinnerte, was man damals über Lucia Berlin wusste.

Dabei ist die Hoffnung, dass Berlin mehr geschrieben hätte, wenn sie nicht so prekär gelebt hätte, genauso nachvollziehbar wie paradox, denn ihre Lebensumstände waren zentrale Bedingung für die Literatur, die daraus entstand und für die Berlin heute vom Literaturmilieu so verehrt wird, naturgemäß, weil jenes Milieu oft nicht besonders prekär (im Sinne von am Rand) lebt, sondern eher aus zweiter Hand. Wie auch immer, die Kurzfassung des Berlin-Narrativs geht so: Geniale, unentdeckte Schriftstellerin, viel zu wenig geschrieben. PS: Interessantes Katastrophenleben, geführt von einer schönen Frau, das in einem interessanten Verhältnis zu ihren Storys steht. Denn Lucia Berlin war zeitweise eine alkoholkranke, alleinerziehende Mutter und arbeitete als Krankenpflegerin, Lehrerin, Putzfrau, und sie schrieb unter anderem über alleinerziehende, alkoholkranke Mütter, die als Krankenpflegerinnen, Lehrerinnen, Putzfrauen arbeiteten.

In Deutschland waren bisher etwas mehr als 40 jener Storys verteilt auf zwei Bände erhältlich (Was ich sonst noch verpasst habe und Was wirst du tun, wenn du gehst, Arche), nun aber sind dieses Jahr gleich zwei neue Berlin-Bücher im Züricher Kampa-Verlag veröffentlicht worden (wieder hervorragend übersetzt von Antje Rávik Strubel): zuerst erschien Welcome Home (irritierend, aber lesenswert) und dann wenige Monate später Abend im Paradies (same here). Welcome Home ist ein von Lucia Berlins Sohn Jeff herausgegebenes Buch, dessen erster Teil ein unvollendetes Arrangement autofiktionaler Prosatexte enthält, an dem Berlin bis kurz vor ihrem Tod geschrieben haben soll und das mitten im Satz aufhört. Die Schriftstellerin, die in ihrem Leben insgesamt 18-mal umzog und die im Schreiben ihr Zuhause suchte, entwirft darin in skizzenhaften und oft lyrisch anmutenden Texten ihre Lebensgeschichte anhand der Orte, die sie bewohnt hat (Alaska, Idaho, New Mexico, New York ...). Der zweite Teil des Buches enthält von Berlin geschriebene Briefe aus den Jahren 1944–1965, die etwa den gleichen Zeitraum umfassen wie die autofiktionale Prosa aus dem ersten Teil des Buches ("Einige unserer Lieblingsbriefe aus der Zeit, die Welcome Home umfasst, wurden hier beigefügt", Jeff Berlin im Vorwort.)

Jetzt zu der Frage, was an diesem Buch irritierend ist: Es beginnt wohl damit, dass es ein bisschen beliebig-modisch und nach zu dick aufgetragen aussieht (riesengroßes Berlin-Bild auf dem Cover, darauf metallic schimmernde Buchstaben), in etwa so, als sei es von H&M-Home-Designern gestaltet worden (metallic!), ja, man hat eigentlich sofort das Gefühl, man betrete einen Starbucks. Und dann blättert man ein bisschen und sieht recht bald das Foto eines Babys, neben dem steht: "Lucia, geboren am 12. November 1936". Woraufhin man sich natürlich sofort fragt, Entschuldigung, aber seit wann duzen wir uns eigentlich?, um sich dann total angefixt, aber peinlich berührt, durch die folgenden Fotos zu stalken: Lucia als Baby, Lucia mit ihren Babys, Lucia schlafend, Lucia lächelnd neben Chilli-Schoten. Das Buch erinnert an eine Art Fotoalbum, woraus selbstverständlich auch etwas für die darin enthaltene Prosa folgt, nämlich dass man sie weniger als Literatur denn als Erinnerungen liest – als die Erinnerungen dieser eigentlich echt talentierten Frau, die leider nicht so viel zum Schreiben kam, weil sie sich so viel um ihre Babys kümmern musste.