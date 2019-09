Gehen Sie bloß nicht in den Altstadtgassen von Miltenberg verloren. © Illustration: Monja Gentschow für DIE ZEIT

Miltenberg hat eine Schokoladenseite. Nähern Sie sich der Stadt deshalb statt durch öde Gewerbegebiete von Westen oder Osten unbedingt von Norden kommend über die Mainbrücke. Von hier oben können Sie sich einen Überblick verschaffen. Nicht dass Sie später in den lichtlosen Altstadtgassen verloren gehen. Wo Sie jetzt stehen, hat der Main einen Knick, es ist eine Ecke des sogenannten Mainvierecks. Vor Ihnen erhebt sich der Greinberg. Die Stadt hat sich der Länge nach zwischen Flussufer und Sandsteinfelsen gezwängt. Deshalb gibt es von ihr eigentlich nur eine Ansicht: das Panorama. Unten der Main mit Schwänen und schwanenweißen Ausflugsschiffen, dahinter eine Reihe sandsteinroter Neorenaissancebauten und oben rechts die Burg. Amerikanische Touristen buchen Flusskreuzfahrten, um so was zu sehen. Wenn Sie es auch amazing finden, zücken Sie jetzt Ihr Handy.

Eine Treppe führt von der Brücke hinunter Richtung Stadtkern. Unten verläuft parallel zum Fluss die pragmatisch benannte Mainstraße. Sehen Sie den Turm mit einem Rest Stadtmauer zur Rechten? Die Stadtbefestigung bestand ursprünglich aus fünfzig Türmen und Toren. Wer hineinwollte, musste entweder durch das Mainzer Tor im Westen oder das Würzburger Tor im Osten. So konnten die Erzbischöfe schon im 13. Jahrhundert bei jedem Durchreisenden abkassieren. Auch heute kommt niemand ungesehen rein oder raus. Lassen Sie sich von den Blicken nicht verunsichern: Miltenberger gucken einfach gern, wer sich ihre Stadt anguckt.

Retten Sie sich, wenn es Ihnen zu viel wird, in die Bäckerei Hench. Sofern Sie gut bei Kräften sind, kaufen Sie ein Klosterbrot. Die riesigen, mit Kümmel, Fenchel und Koriander gewürzten Laibe sind ein super Souvenir für Ihre Foodie-Freunde zu Hause – und eignen sich perfekt als Sichtschutz. Falls Ihnen dieser Vier-Kilo-Schild zu viel ist, tun es auch hundert Gramm vom viereckigen Weinblatz, einer lokalen Knäckebrotvariante in köstlich.

Folgen Sie der Hauptstraße nach rechts, wo sie sich in eine Fußgängerzone verwandelt. Mengen Sie sich unter die Gruppe Bustouristen, die gerade mit ihren Rollatoren über das Kopfsteinpflaster holpert. Der Stadtführer wird Sie auf jedes einzelne Baudenkmal hinweisen: Hausmadonnen, mit Hochwassermarken gezeichnete Torbögen und schmucke Fachwerkhäuser mit sich biegenden Balken. Selbst Hardcore-Großstädter ertappen sich bei dem Gedanken, wie es wäre, in dieser Kulisse zu wohnen.

200 Ahs und Ohs später fühlt Ihr Mund sich trocken an. Bestellen Sie im mächtigen Gasthaus Zum Riesen das Hochzeitsbier (nach Hopfen duftend, angeblich der Brauersfrau zuliebe) oder ein Auswandererbier (hochprozentig, angeblich der Haltbarkeit zuliebe) der lokalen Brauerei Faust.

Der Riesen konkurriert mit dem Roten Bären in Freiburg und dem Löwen in Seelbach um den Titel "Ältestes Gasthaus Deutschlands". Schon Kaiser Barbarossa soll sich hier von einer Stadtführung erholt haben. Weitere prominente Besucher: Heinz Rühmann und Elvis Presley. Die Elvis-Sichtung könnte Ihnen einer der älteren Gäste vielleicht sogar bestätigen. Gegessen wird hier wie im Bierzelt – deftig und Schulter an Schulter –, geredet auch mal über drei Tische hinweg.

Die Fußgängerzone führt Sie direkt zum Alten Marktplatz. Kommt Ihnen alles hier sehr bekannt vor? Dann hatten Sie wahrscheinlich mal eine Modelleisenbahn. Als "Miltenberger Ensemble" im H0-Maßstab ist der Marktplatz ein beliebter Bausatz. An Regentagen murmelt hier zwischen begiebelten und beerkerten Fachwerkschönheiten ein Bach durch eine Steinrinne – die alte Stadtgrenze. Früher nannte man diese Snade. Daher rührt wohl auch der Spitzname des Platzes: Schnatterloch.

Miltenberg 2 Stunden in Miltenberg Häckerwirtschaften Wein trinken, wo andere die Füße auf den Tisch legen – so in etwa kann man sich Häckerwirtschaften vorstellen. Zwei bis vier Wochen lang erhalten lokale Winzer eine Sondererlaubnis, um ihre Weine auszuschenken. Einige nutzen dafür das eigene Wohnzimmer. churfranken.de/genuss-wein/wein/haeckerkalender/ Lilli Chapeau In der Fischergasse 7 betreibt Lilli Chapeau das mit 27 Plätzen kleinste professionelle Theater der Welt. Die Seiltänzerin, Ballerina, Jongleurin und Zauberkünstlerin bestreitet alle Vorstellungen allein, unterstützt nur von ihren Pudeln und vielleicht einem Huhn. lilli-chapeau.de

Folgen Sie der Rinne bis zu einem Tor. Gehen Sie hindurch. Sie stehen nun im Wald. Ein Weg führt hinauf bis zur Mildenburg. Man muss kein Mittelalterfan sein, um die Halbruine mit dem roten Sandsteindekor außergewöhnlich schön zu finden – "My castle, I’m loving you", soll der King sie beträllert haben. Auf die Burgmauer gestützt, können Sie in der hopfengesättigten Luft verschnaufen: Der wachturmartige Bau zur Linken gehört zur Brauerei Faust. Unter Ihnen krümmt sich das Mainviereck mit dem Schwarzviertel, dem ältesten und beengtesten Teil der Stadt. Rechts liegen Weinberge (den speckig-beerensaftigen Spätburgunder wollen Tester gar nicht mehr ausspucken), auf dem Berg gegenüber steht das Kloster Engelberg. Genießen Sie den Moment der Stille: Für die Busreisenden ist der Anstieg zu steil, und die schwimmenden Hotels der US-Touristen haben wahrscheinlich schon abgelegt. Sie haben das beste Foto bereits gemacht, alles gesehen und immer noch eine halbe Stunde Zeit, um über den Kauf eines Fachwerkhauses nachzudenken. Und wenn es nur eines im H0-Maßstab ist.