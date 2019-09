Was zählt, ist die Botschaft, und die lautet: Härte. Das war so zu Jahresbeginn, als Österreich über eine erschreckende Häufung von Frauenmorden sprach. Umgehend kündigte die Regierung Kurz schärfere Strafen für Gewalttäter an. Nun, kurz vor der Neuwahl, setzen ÖVP und FPÖ ihren Plan um. Am kommenden Mittwoch, vier Tage vor dem Wahlgang, stimmt das Parlament über das sogenannte Gewaltschutzpaket ab. Der Initiativantrag der Ex-Koalitionäre wird dank Mehrheit im Nationalrat wohl angenommen werden. Das Signal, mit dem die beiden Parteien ihre Wähler an die Urnen schicken, lautet dann einmal mehr: Wir kennen keine Gnade.

Zugleich beweisen Volkspartei und Freiheitliche damit doppelte Gleichgültigkeit: hier gegenüber den Gepflogenheiten der parlamentarischen Demokratie, dort gegenüber der harschen Kritik von Opferschutzexperten und Juristen an der Gesetzesnovelle.

Ganze 25 Gesetze sind von den Änderungen betroffen. Darunter gibt es anerkannte Maßnahmen, etwa die verpflichtende Täterberatung bei häuslicher Gewalt oder die Wiedereinrichtung von Fallkonferenzen bei Hochrisikofällen zwischen Behörden und Interventionsstellen. Den Kern des Pakets aber, die vielen, teils drastischen Strafverschärfungen bei Gewalt- und Sexualdelikten, nennt Robert Kert, Professor für Strafrecht an der WU Wien, "reinen Populismus". So soll die Mindeststrafe für Vergewaltigung auf zwei Jahre angehoben werden, eine bedingte Strafe wird ausgeschlossen, die Höchststrafe für Rückfalltäter wird auf 20 Jahre Haft ausgeweitet.

Der Haken: "Höhere Strafandrohungen haben in diesen Bereichen keinen Einfluss darauf, ob eine Tat begangen wird", sagt Kert. Anders als Wirtschaftskriminelle, die Konsequenzen einer Tat vielleicht kalkulieren, interessieren sich potenzielle Gewalttäter an Frauen, die oft aus dem persönlichen Umfeld der Opfer stammen, wenig dafür, was ihnen droht. "Einen präventiven Effekt darf man sich von höheren Strafen sicher nicht erwarten", sagt Kert.

Das gilt umso mehr für die 18- bis 20-Jährigen, im juristischen Jargon junge Erwachsene genannt: Auch für sie ist ein deutlich erhöhtes Strafmaß im Kommen. "Wir wissen, dass in diesem schwierigen Entwicklungsstadium längere Strafen die Resozialisierung deutlich erschweren", warnt Kert.

Zwar wurde in Österreich der Strafrahmen für Sexual- und Gewaltdelikte bereits mehrfach erhöht, zuletzt im Jahr 2015. Am eigentlichen Problem hat das wenig geändert. Gerade bei sexuellen Gewalttaten wird selten Anzeige erstattet, und lediglich 14 Prozent der Anzeigen wegen Vergewaltigung enden mit einer Verurteilung. Um das zu ändern, bräuchte es allerdings Maßnahmen, die ins Geld gehen, wie Schulungen für Justiz- und Polizeipersonal oder mehr Mittel für Beweissicherungsverfahren.

Geboren wurde das neue Gewaltschutzpaket Anfang des Jahres im Zuge der sogenannten Task Force Strafrecht – nicht im Justiz-, sondern im Innenministerium, unter der Führung der türkisen Hardlinerin Karoline Edtstadler, damals Staatssekretärin, nun EU-Abgeordnete. Der im Mai veröffentlichte Ministerialentwurf hatte dann allerdings wenig zu tun mit den Empfehlungen der Arbeitsgruppe. Die 60 Gutachten, die in der Folge eingereicht wurden, waren fast durchgehend kritisch bis vernichtend.