Am Ende des Lokals blinken Spielautomaten, daneben linst eine mürrische Dame aus einer Art Kassahäuschen, das mit Tabakwaren vollgestopft ist. Ein Gourmettempel sieht anders aus. War die Behauptung meiner Zimmervermieterin falsch? An jeder Ecke könne man hier in Palermo eine gute Cassata bekommen, hatte sie gesagt, und so bin ich einfach in das nächstbeste Lokal gestolpert, die Bar Rosanero.

In meiner Achtzigerjahre-Kindheit kannte ich die Cassata als eine Art Eisbombe, aufgetischt am Ende besonderer Feiertagsmahle. Viel später erfuhr ich von sizilianischen Freunden, dass die eigentliche Cassata damit wenig zu tun habe. Jetzt bin ich nach Palermo gereist, an den Ursprungsort, um herauszufinden, was eine Cassata wirklich ausmacht.

Beim zweiten Blick durch die Bar Rosanero entdecke ich tatsächlich hinter ein paar Säulen eine gut gefüllte Konditoreivitrine. Cassata? Der Mann mit Schiffchenmütze und Fliege, der hinter den Naschereien steht, zeigt auf eine Reihe opulent dekorierter, blassgrüner, flacher Torten. "Natürlich hausgemacht", sagt er und erschreckt mich mit dem Hinweis, man müsse sie im Ganzen kaufen. "Wir haben aber auch die hier." Er reicht mir einen kuppelförmigen grünen Happen mit einem cremeweißen Tupfen und einer kandierten Kirsche obendrauf.

Das winzige Törtchen ist kühl – aber kein Eistörtchen. Als Erstes schmecke ich den Mandelgeschmack der Marzipanhülle, unter dem sich eine süße, seidige Füllung mit Schokosplittern verbirgt, die wiederum auf einem saftig durchzogenen Teigstück liegt. Woraus die Füllung ist? Der Mann sieht mich an, als käme ich vom Mond. "Ricotta natürlich, wie in der großen Cassata." Ich brauche jemanden, der auskunftsfreudiger ist und sich auskennt.

"Perfektioniert wurde Cassata von den Nonnen", sagt Maria Carmela Ligotti, als wir in den Kreuzgang um einen idyllischen Klosterhof in der Altstadt treten. Ligotti ist Direktorin einer Genossenschaft, die an der Wiederentdeckung alter sizilianischer Konditorei-Rezepte arbeitet. Vor allem in Palermo lag die Herstellung der dolci lange in der Hand der Klöster. Ligotti erzählt von den Dominikanerinnen, die über Jahrhunderte hier im Kloster Santa Caterina die begehrteste Cassata der Stadt herstellten: Töchter kinderreicher Adelsfamilien, die nicht verheiratet wurden, um Aussteuer zu sparen. Hier an der Piazza Bellini lebten sie luxuriös, aber im Käfig. Einziger Kontakt zur Außenwelt war eine Durchreiche, durch die die Ordensfrauen ihre dolci verkauften.

"Vor fünf Jahren wurde das Kloster aufgelöst, die letzten beiden Nonnen sind in ein Pflegeheim gezogen", sagt Ligotti. Das Kloster kann man heute besichtigen – und etwas von den Naschwerken kosten, die in der Backstube nach den heiligen Rezepten gefertigt werden. Ligotti empfiehlt mir für den Start etwas, das aussieht wie eine Art Käsekuchen, der auf allen Seiten von Teig umgeben ist: "Das ist eine Cassata al forno, die ältere, einfachere Variante, aus der sich die heute bekannte Cassata entwickelt hat."

Der Mürbeteig ist schön flaumig, die Frischkäsecreme mollig. Von Ligotti erfahre ich auch, dass auf Sizilien vermutlich schon zur Zeit der Magna Graecia, als Süditalien eine griechische Kolonie war, Ricotta mit Honig gesüßt wurde; irgendwann muss jemand das Ganze in Teig gewickelt und gebacken haben. "Im Laufe der Geschichte haben dann viele Kulturen über Sizilien geherrscht und auch in der Cassata ihre Spuren hinterlassen." Die Araber brachten Zucker und die Vorliebe für kandierte Früchte mit, die Spanier Schokolade. In der normannischen Ära Siziliens ab Anfang des 11. Jahrhunderts soll in einem anderen Kloster der Stadt die Martorana erfunden worden sein, eine aus Mandeln und Zucker hergestellte Marzipanmasse.

Im 14. Jahrhundert tauchte dann zum ersten Mal in einer Schrift der Name Cassata auf, "vermutlich stammt er vom lateinischen caseus, dem Käse", sagt Ligotti. Nicht dass ich noch Hunger hätte – aber ich kann das Kloster nicht verlassen, ohne auch die heutige Version kennenzulernen. Erst werde der Teigboden, eine Art Biskuitteig, gebacken, dann die Creme in einer Form darauf geschichtet, erzählt Ligotti. Der Ricotta müsse übrigens durch feinste Siebe gestrichen werden und aus Schafsmilch hergestellt sein – ausschließlich! "Alles andere wäre ein Sakrileg." Später werden Marzipanstreifen rings um die Torte gelegt, und über das ganze Schichtwerk kommt Zuckerguss, gekrönt von Bitterorangen- und Birnenspalten, Mandarinen und Kirschen, Bergamotten und Zedernfrüchten – drapiert wie ein barockes Stillleben. Das Ganze schmeckt genauso perfekt durchkomponiert, wie es aussieht.