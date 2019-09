Am Sonntag vor drei Wochen in Potsdam, auf der Wahlparty der Brandenburger Bündnisgrünen: Gerade sind die ersten Prognosen auf zwei großen Fernsehbildschirmen zu sehen gewesen. Die Partei hat sich zwar enorm verbessern können, ihre noch in der Mitte eines beinahe rauschhaften Wahlkampfes so greifbar scheinenden Ziele jedoch hat sie deutlich verfehlt. In Sachsen wollte man zweistellig werden, in Brandenburg hatte man sich sogar leise Hoffnung auf das Amt der Ministerpräsidentin gemacht, zwischenzeitlich. Im Saal nun: eine gewisse Fassungslosigkeit.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden